Türkçe Olimpiyatlarından diş macunu teorisine: Ali İhsan Yavuz kimdir?

AKP’nin İstanbul seçimlerine itiraz süreciyle kamuoyu önündeki tanınırlığı artan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 8 yıldır milletvekili yapıyor ve işin aslı kamuoyu onun gaflarına o kadar da yabancı değil.

1969’da Trabzon’un Yomra ilçesinde doğan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ali İhsan Yavuz, Sakarya Müftülüğünde memurluk ve Sakarya Barosuna bağlı serbest avukatlık yaptı.

Haziran 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerinde AKP’den Sakarya milletvekili seçildi.

Sakarya Şairler ve Yazarlar Derneği Üyesi olan Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevinde bulundu.

Yavuz, halen partisinin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

GÜLEN’İN TÜRKÇE OLİMPİYATLARININ MÜDAVİMİYDİ

İstanbul seçimlerindeki itirazlar nedeniyle 1 Nisan 2019’dan sonra sık sık basın karşısına çıkmaya başlayan Yavuz’un 2013 yılında Gülen Cemaati’yle bağlantılı Türkçe Olimpiyatları gibi etkinliklere katıldığı, Gülen okullarına ziyarete gittiği sosyal medya paylaşımlarından ortaya çıkmıştı.

İstanbul seçimlerinde FETÖ izi arayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz FETÖ organizasyonu olan Türkçe Olimpiyatları'nın müdavimi çıktı! pic.twitter.com/DEhomKsS7V — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 8 Nisan 2019

“BATILILAR, MÜSLÜMANLARI SİNDİRMEK İÇİN DİŞ MACUNUNU KULLANIYOR”

Ali İhsan Yavuz’un kamuoyunun tepkisini çeken çıkışlarından birisi ise Eylül 2017’de geldi. Batılıların Müslümanları sindirmek için uğraştığını söyleyen Yavuz bu amaçla diş macunu kullanıldığını iddia etti. Yavuz’a göre diş macununun içindeki florür insan beynini etkiliyor ve koyun gibi yapıyordu.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Yavuz’un açıklamalarının halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek tepki göstermişti. TDB, sağlık alanında hiç bilgisi olmayan birinin, milletvekili olmanın verdiği özgüvenle böyle bir açıklama yaptığını dile getirerek “Bu konuda sadece ‘internet entelektüeli olan zat’ büyük bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır” dedi.

Yavuz, Sözcü’ye yaptığı açıklamada diş macunu meselesiyle ilgili sözlerini doğrulayarak “Ben internette dolaşan bir bilgiyi paylaştım. Batılıların insanları nasıl sömürdüğünü, koyun gibi yönettiğini anlatmak için bu örneği verdim” ifadesini kullandı.

Türk Dişhekimleri Birliği’nden AKP’li Yavuz’a tepki

“FINDIK” İSYANINA YANIT: PARTİYİ ZORA SOKMAYIN

Ali İhsan Yavuz, Sakarya Karasu’da partili bir fındık üreticisinin düşük fiyatlar nedeniyle gösterdiği tepkiye “Partiyi zora sokmayın” diyerek karşılık vermesiyle de hatırlanıyor: “Fındık meselesi önemlidir ama Türkiye'nin geleceği daha önemlidir. 15 Temmuz gerçekleşseydi fındığın hesabını bile yapamayacaktık. Bahçelerimiz, evlerimiz, tarlalarımız, villalarımız hiçbir işe yaramayacaktı. Suriyelileri içeriye almasaydık belki de Allah 15 Temmuz'da o yardımı bize göndermeyecekti.”

“TAYYİP ERDOĞAN’A DUA” ÇAĞRISI

Yavuz konuşmasının devamında da partililere “Tayyip Erdoğan’a dua etme” talimatı veriyordu: “İlçe başkanı olmasa bir başkası bunu yapabilir. Milletvekilleri olarak bizler olmazsak başkaları bunu yapabilir, hiçbir sorun yok ama Recep Tayyip Erdoğan tek. Yerini tutacak kimse de yok. Onun için ne olur, şurası yanlış, şurası eksik diyerek mesafe koymayın. Dua edelim ve çalışalım. Sonuç almak için değil görev yapmak için zaten çalışmak zorundayız. Çalışacağız, Recep Tayyip Erdoğan'a dua edeceğiz.” (HABER MERKEZİ)

AKP'li Yavuz'dan 'İstanbul' açıklaması: Kesinlikle bir şeyler oldu