CHP'den Ali İhsan Yavuz ve Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin itiraz sürecinde gerçeğe aykırı açıklamalarla resmi kurumları aldatmaya çalıştıkları iddiasıyla AKP’li üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaftancıoğlu’nun suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında AKP’nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz da var.

Kaftancıoğlu bugün Çağlayan Adliyesi’ne gelerek suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Kaftancıoğlu, AKP’li yetkililerin başta seçim sonuçlarına ilişkin veriler ve Büyükçekmece’deki seçmen kayıtları olmak üzere birçok konuda gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduklarını ifade etti.

Suç duyurusunda AKP’li yetkililer hakkında "gerçeğe aykırı beyanlarla resmi kurumları aldatmaya çalışması, basın yoluyla hakaret, iftira, basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, alenileşmemiş belgeleri kanuna aykırı şekilde temin edip resmi yazışmalarda kullanması" gibi suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

Şikayet dilekçesinde şüpheli sıfatıyla yer alan isimler şöyle:

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik,

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

AKP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal

Büyükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Oktay Şahin. (HABER MERKEZİ)

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