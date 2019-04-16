İstanbul Havalimanı'nın akaryakıt tedarikçisi Tüpraş oldu

İstanbul Havalimanı’nın ihtiyacı olan jet yakıtının temini amacıyla, İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen ihale sonuçları açıklandı. İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen ihale sonucuna göre Tüpraş, İstanbul Havalimanı’na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satacak.

Airport Haber’de yer alan habere göre, İstanbul Havalimanı’nın ihtiyacı olan jet yakıtının temini amacıyla, İGA İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen ihale sonuçları açıklandı. İhale sonucuna göre Tüpraş, İstanbul Havalimanı’na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satacak.

Dünyanın en büyük hava limanlarından İstanbul Havalimanı’nın yıllık yakıt ihtiyacının, ilk yıl için 3 milyon tonun üzerinde olması bekleniyor. Tüpraş ihale sonucunda yıllık 1,8 milyon tonluk satışıyla ihalede en büyük payı kazandı. Şirket, bu miktarla İstanbul Havalimanı’nın jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ını karşılayacak.

Tüpraş, geçen yıl 4,7 milyon tonluk sivil jet yakıtı satışıyla havacılık sektörüne, 2,3 milyon ton benzin, 12 milyon ton dizel ve yaklaşık 1 milyon ton LPG satışı gerçekleştirdi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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