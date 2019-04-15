ODTÜ Rektöründen ODTÜ mezununa: Nasıl mezun oldun çok merak ediyorum

ODTÜ 33. Uluslararası Bahar Şenliği’nin iptal edilmesinin ardından eski Uluslararası Gençlik Topluluğu başkan ve üyeleri ile ODTÜ öğrencilerinin Rektör Mustafa Verşan Kök’e attığı maillere gelen yanıtlar “Pes” dedirtti.

Maillerinde şenliği iptal etmediklerini iddia eden Kök, “Sosyal medyada doğru olmayan yorumlara karşı bildirimde bulunduk” dedi. Kök, bu sene 33. kez gerçekleşmesi planlanan bahar şenliklerinin de her sene yapılmadığını, kendileri geldikten sonra şenliklerin yeniden başladığını savundu.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Maillerinde UGT temsilcilerinin isteklerinin ardı arkasının kesilmediğini öne süren Kök, “Bizden 3 günlük süreçte ‘traktör’ bile istediler. Bence bu sürecin buraya gelme nedenini arkadaşlarınla tartış” dedi.

Öğrencilere maillerinin sonunda “Bu anlamsız yazın için senin adına utanmak istemem” ve “Bu üniversitede nasıl olmuş da okuyup mezun olmuşsun çok merak ediyorum. Senin bu okuldan mezun olman da büyük bir utanç gerçekten” gibi cevaplar yazan Kök’ün uslübu büyük tepki çekti.

Öğrenciler, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda “Onun başta oturması utanç değil de bizlerin mezun olması mı utanç?”, “Bir profesör, bir öğretmen öğrencisine nasıl bunları söyleyebilir?” diyerek tepkilerini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)