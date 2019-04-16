16 Nisan 2019 12:02

Tanju Özcan'a ortak tepki: Bu söylem ırkçı saldırılara ortam hazırlar

Ankara'da birçok kurum, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilere yönelik mülteci karşıtı açıklama ve uygulamalarına tepki gösterdi.

Tanju Özcan'a ortak tepki: Bu söylem ırkçı saldırılara ortam hazırlar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Fotoğraf: DHA

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    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Suriyelilere yönelik mülteci karşıtı açıklama ve uygulamalarına düzenledikleri basın toplantısı ile tepki gösteren birçok kurum, Özcan’ın Anayasanın eşitlik hükmüne ve Belediye Kanununa aykırı hareket ettiğini dile getirdi. Yapılan ortak açıklamada, ırkçı saldırı ve linçlerin yaşanmaması için bu tür açıklamalara hoşgörü gösterilmemesi gerektiği ifade edildi.

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Suriyeli mültecilere her türlü yardımı kestiğini ve iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğini açıklamasına birçok kurumdan ortak tepki geldi. İnsan Hakları Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, İzmir Barosu, Mülkiyeliler Birliği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Türk Tabibler Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi birçok kurumdan temsilcinin katıldığı basın toplantısı, Mülkiyeliler Birliği Toplantı Salonunda gerçekleşti. Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, söz konusu kararın hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, ilticaya erişimin bir lütuf değil hak olduğunu dile getirdi. Anayasanın eşitlik hükmü gereği, Belediyeler Kanununda belirtilen kentli haklarının sadece vatandaşları değil mültecileri de kapsadığı hatırlan Demirkent, hemşehrilerin belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları olduğu dile getirildi.

    “MAAŞ İDDİASI TAMAMEN YANLIŞ”

    Mülkiyeliler Birliği

    Fotoğraf: Evrensel

    Demirkent, Özcan’ın iddia ettiği gibi Suriyeli mültecilere maaş verildiği iddiasının tamamen yanlış olduğu belirterek, “Suriyeli ve diğer mültecilere devlet tarafından bağlanan herhangi bir maaş söz konusu değildir. Çok sözü edilen Kızılay Kart desteği, Avrupa Birliği’nin vaat ettiği 3 milyar avro kapsamında Sosyal Uyum Yardımı adı ile tüm Suriyelilere değil, sadece belirli koşulları taşıyan mültecilere verilmektedir. Tutarı da ayda 120 TL’dir. Ayrıca bu yardım, yabancı kaynaklardan fonlanmış dahi olsa, ihtiyaç sahibi Türkiyeli ailelere verilen destek ile uyumlu olarak ve bu desteği aşmayacak şekilde hazırlanmıştır” dedi.

    Bu tür söylem ve yaklaşımların, dünyada ve Türkiye’de nefret söylemi anlamına geldiği belirten Demirkent, bu suçların, ırkçı saldırı ve linçlere uygun ortam hazırlayabileceği uyarısında bulundu. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Yeni Zelanda saldırısının da bu türden bir saldırı olduğu hatırlatan Demirkent, “Benzer saldırıların Türkiye’de de olmasını istemiyorsak yerel seçim kampanyaları döneminde farklı partilerde de görülebilen bu şekildeki açıklamalara prim ve hoşgörü gösterilmemelidir” dedi.

    İMZACI KURUMLAR

    • Alevi Bektaşi Federasyonu
    • Buca Kent Konseyi
    • Çağdaş Romanlar Derneği
    • Ege Barış ve İletişim Derneği
    • Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
    • Göç Araştırmaları Derneği
    • Göçmen Dayanışma Ağı
    • Göçmen Mutfağı
    • Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
    • Hak İnsiyatifi
    • Halkların Köprüsü Derneği
    • Hamiş Suriye Kültür Evi
    • Hayata Destek Derneği
    • Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De
    • İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi
    • İnsan Hakları Derneği
    • İnsan Hakları Gündemi Derneği
    • İzmir Barosu
    • İzmir Çevre ve Hatvan Hakları Derneği
    • İzmir Kadın Dayanışma Derneği
    • İzmir Müzisyenler Derneği
    • Kadın Yazarlar Derneği
    • Kaos GL
    • Kırkayak Kültür
    • Konak Kent Konseyi
    • Konak Mülteci Meclisi
    • Mülkiyeliler Birliği
    • Mültecilerle Dayanışma Derneği
    • Pir Sultan Abdal Derneği
    • Sınır Tanımayan Kadınlar
    • Sosyal Demokrasi Vakfı
    • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
    • Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği
    • Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
    • Taraftar Hakları Derneği
    • TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
    • Tüm Engelliler Federasyonu
    • Türk Psikologlar Derneği
    • Türk Tabipleri Birliği
    • Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
    • Türkiye İnsan Hakları Vakfı
    • Türkiye Yazarlar Sendikası
    • Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği
    • Yurttaşlık Derneği

    Emek Partisi Bolu İl Başkanı Ahmet Özkan da Tanju Özcan’ın mültecileri hedef alan açıklamalarına ilişkin “İl örgütümüz Tanju Özcan’ın mülteciler konusunda yaptığı açıklamaları ve uygulamaları kınamakta ve Bolu işçilerini bu ayrımcı politikalara alet olmamaya çağırmaktadır” açıklamasını yapmıştı. (Ankara/EVRENSEL)

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