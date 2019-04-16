Tanju Özcan'a ortak tepki: Bu söylem ırkçı saldırılara ortam hazırlar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Suriyelilere yönelik mülteci karşıtı açıklama ve uygulamalarına düzenledikleri basın toplantısı ile tepki gösteren birçok kurum, Özcan’ın Anayasanın eşitlik hükmüne ve Belediye Kanununa aykırı hareket ettiğini dile getirdi. Yapılan ortak açıklamada, ırkçı saldırı ve linçlerin yaşanmaması için bu tür açıklamalara hoşgörü gösterilmemesi gerektiği ifade edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Suriyeli mültecilere her türlü yardımı kestiğini ve iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğini açıklamasına birçok kurumdan ortak tepki geldi. İnsan Hakları Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, İzmir Barosu, Mülkiyeliler Birliği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Türk Tabibler Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi birçok kurumdan temsilcinin katıldığı basın toplantısı, Mülkiyeliler Birliği Toplantı Salonunda gerçekleşti. Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, söz konusu kararın hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, ilticaya erişimin bir lütuf değil hak olduğunu dile getirdi. Anayasanın eşitlik hükmü gereği, Belediyeler Kanununda belirtilen kentli haklarının sadece vatandaşları değil mültecileri de kapsadığı hatırlan Demirkent, hemşehrilerin belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları olduğu dile getirildi.

“MAAŞ İDDİASI TAMAMEN YANLIŞ”

Fotoğraf: Evrensel

Demirkent, Özcan’ın iddia ettiği gibi Suriyeli mültecilere maaş verildiği iddiasının tamamen yanlış olduğu belirterek, “Suriyeli ve diğer mültecilere devlet tarafından bağlanan herhangi bir maaş söz konusu değildir. Çok sözü edilen Kızılay Kart desteği, Avrupa Birliği’nin vaat ettiği 3 milyar avro kapsamında Sosyal Uyum Yardımı adı ile tüm Suriyelilere değil, sadece belirli koşulları taşıyan mültecilere verilmektedir. Tutarı da ayda 120 TL’dir. Ayrıca bu yardım, yabancı kaynaklardan fonlanmış dahi olsa, ihtiyaç sahibi Türkiyeli ailelere verilen destek ile uyumlu olarak ve bu desteği aşmayacak şekilde hazırlanmıştır” dedi.

Bu tür söylem ve yaklaşımların, dünyada ve Türkiye’de nefret söylemi anlamına geldiği belirten Demirkent, bu suçların, ırkçı saldırı ve linçlere uygun ortam hazırlayabileceği uyarısında bulundu. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Yeni Zelanda saldırısının da bu türden bir saldırı olduğu hatırlatan Demirkent, “Benzer saldırıların Türkiye’de de olmasını istemiyorsak yerel seçim kampanyaları döneminde farklı partilerde de görülebilen bu şekildeki açıklamalara prim ve hoşgörü gösterilmemelidir” dedi.

İMZACI KURUMLAR

Alevi Bektaşi Federasyonu

Buca Kent Konseyi

Çağdaş Romanlar Derneği

Ege Barış ve İletişim Derneği

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği

Göç Araştırmaları Derneği

Göçmen Dayanışma Ağı

Göçmen Mutfağı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Hak İnsiyatifi

Halkların Köprüsü Derneği

Hamiş Suriye Kültür Evi

Hayata Destek Derneği

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

İzmir Barosu

İzmir Çevre ve Hatvan Hakları Derneği

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

İzmir Müzisyenler Derneği

Kadın Yazarlar Derneği

Kaos GL

Kırkayak Kültür

Konak Kent Konseyi

Konak Mülteci Meclisi

Mülkiyeliler Birliği

Mültecilerle Dayanışma Derneği

Pir Sultan Abdal Derneği

Sınır Tanımayan Kadınlar

Sosyal Demokrasi Vakfı

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği

Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

Taraftar Hakları Derneği

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

Tüm Engelliler Federasyonu

Türk Psikologlar Derneği

Türk Tabipleri Birliği

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye Yazarlar Sendikası

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği

Yurttaşlık Derneği

Emek Partisi Bolu İl Başkanı Ahmet Özkan da Tanju Özcan’ın mültecileri hedef alan açıklamalarına ilişkin “İl örgütümüz Tanju Özcan’ın mülteciler konusunda yaptığı açıklamaları ve uygulamaları kınamakta ve Bolu işçilerini bu ayrımcı politikalara alet olmamaya çağırmaktadır” açıklamasını yapmıştı. (Ankara/EVRENSEL)

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi

Bolu | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları