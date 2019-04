Fenerbahçe -Galatasaray derbisi 1-1 eşitlikle sona erdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'la uzun süre 10 kişi oynadığı ve geriye düştüğü derbide 1-1'lik skorla 1 puanı aldı.

Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda 66. dakikada Onyekuru'nun golüyle geri düşen fakat pes etmeyen Fenerbahçe, 71. dakikada Eljif Elmas'la skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler puanını 33'e yükseltti ve haftayı 14. sırada tamamladı.

Fotoğraf: DHA

GERİYE DÜŞTÜĞÜ DERBİYİ YİNE KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4. derbi maçta da geriye düşmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmamayı başardı.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a karşı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, müsabakayı 2-2 tamamlamıştı.

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de 1-0, Vodafone Park'ta ise 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarılarda bulduğu gollerle birer puanı almıştı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Kadıköy'de yine 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılmayı bildi.

GALATASARAY'A KARŞI 9 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine karşı yenilmezliğini 9 maça yükselten sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

SON 4 DERBİ BERABERE

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan son 4 derbi de berabere sona erdi.

Geçen sezon iki maçta da 0-0 berabere kalan taraflar, bu sezon da eşitliği bozamadı.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 bitmişti.

Fotoğraf: DHA

ELJİF ELMAS'TAN 7 AY SONRA GOL

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas, 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Maçın 71. dakikasında durumu 1-1'e getiren golü atan Elmas, bu sezon rakip fileleri 2. kez havalandırdı.

Bu maçtan önce son golünü 16 Eylül 2018'de kaydeden 19 yaşındaki futbolcu, derbide takımına 1 puan kazandırdı.

HASAN ALİ KALDIRIM, VAR'LA ATILDI

Karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

Hasan Ali Kaldırım, 42. dakikada gole giden Diagne'yi ceza sahası dışında düşürdü. Hakem Ali Palabıyık ilk önce Hasan Ali Kaldırım'ı sarı kartla cezalandırdı. VAR odasından gelen uyarı sonrası video incelemesi yapan Palabıyık, kararını değiştirdi ve 45. dakikada Hasan Ali'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

44 BİN 612 TARAFTAR İZLEDİ

Fenerbahçe-Galatasaray maçını 44 bin 612 taraftar izledi.

Yayıncı kuruluşun paylaştığı bilgiye göre, derbiyi 44 bin 612 taraftar Ülker Stadı'ndan takip etti.

MAÇTAN SONRA GERGİNLİK

Karşılaşma bitiminde kısa bir gerginlik yaşandı.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda ile Fenerbahçeli oyuncu Skrtel, saha ortasında tartıştı. Araya giren diğer futbolcular ve teknik kadrolar gerginliğin büyümesini önledi.

SOLDADO CEZALI

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Maçın uzatma anlarında sarı kart gören İspanyol santrfor, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL'LA KADIKÖY'DE YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 24 lig maçına çıkan Yanal, 18 galibiyet, 6 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

EKREM İMAMOĞLU STATTA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçı tribünden takip etti. İmamoğlu, dev karşılaşmayı kendisine ayrılan yerden takip etti.

Esenyurt'ta konuşan İmamoğlu: Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim

CAN BARTU ANILDI

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Can Bartu, Galatasaray derbisinde unutulmadı. Geçtiğimiz gün 83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Sarı lacivertli taraftarlar 'Sinyor Can Bartu' pankartı açarken Galatasaraylı taraftarlar, 'Mekanın Cennet Olsun Can Bartu' yazılı pankart açtılar. (AA/DHA)