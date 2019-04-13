Yük asansöründen düşen işçi yaralandı
Ataşehir'de bir işçi çalıştığı kozmetik deposunda asansörden düştü.
Fotoğraf: DHA
Ataşehir'de bir işçi asansörden düştü. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde kozmetik deposundaki yük asansöründeki arıza nedeniyle bir işçi yaklaşık 5 metreden düştü. Yaralanan işçi için sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde ilk müdahale yapılan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İstanbul/DHA)
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