İSİG'in işçi sağlığı anketi: Eğitim verilmedi, sendika bir şey yapmadı

Ankara İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin yaptığı ankete katılan farklı işkollarından işçilerin birçoğu, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almadıklarını, örgütlü işyerlerinde ise sendikaların bu konuda bir şey yapmadığını söyledi. İşçiler arasında ek iş yapmak zorunda kalan ve resmi tatillerde de çalışanların bulunması dikkat çekti. İSİG raporlarına göre iş cinayetinde hayatını kaybeden işçilerin yüzde 98'inin sendikasız çalıştığına

Ankara İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG) işçi sağlığı ve güvenliği hakkında yaptığı anketin ön sonuçlarını paylaştı. Anketin iş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki verilerini ise Dr. Arif Müezzinoğlu ve İSİG üyesi Pınar Abdal değerlendirdi.

Ankara'daki işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan ankete sağlık, metal, inşaat, sanayi gibi farklı 16 iş kolundan 259 işçinin katıldığı açıklandı.

Ankete katılan işçilerin çoğunun günde 8 saat çalışıyor olmasına rağmen aralarında 16 saat çalışanların da bulunduğu ve mesaiye kalan işçilerin 3'te birinin mesai konusunda rızalarının alınmadığı belirtilen açıklamada, ankete katılan işçilerin yüzde 20'ye yakınının ek iş yaptığı ifade edildi. Ankete katılanların yüzde 32'sinin resmi tatillerde izin kullanmadığını aktarması ise dikkat çekti.

SİGORTASIZ İŞ YERLERİNDE DAHA ÇOK KAZA VAR

Anketin iş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki verilerini değerlendiren Arif Müezzinoğlu, “Her 4 çalışandan biri çalıştığı iş yerinde işe başlarken ya da iş hayatı süresince işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi almadığını ifade etti. Kadrolu çalışanlar arasında eğitim alanların oranı daha yüksek. Yine de kadrolu yani sigortalı çalışanların da 5'te biri- 6'da biri eğitim almadığını söylüyor” diye konuştu. Müezzinoğlu, çalışanlara “iş yerinizde son bir yıl içerisinde iş kazası yaşandı mı” diye sorulduğunda sigortasız iş yerlerinde iş kazalarının daha fazla iş kazası yaşandığı sonucuna ulaştıklarını ifade etti.

“Yeterince kişisel koruyucu donanım temin edildi mi?” sorusuna olumlu yanıt verenlerin yine sigortalı iş yerlerinde daha fazla olduğunu belirten Müezzinoğlu, sektörlere bakıldığında ise “gıda, taşımacılık, inşaat, tarım- hayvancılık sektörlerinde hayır diyenlerin sayısının daha fazla olduğunu” söyledi.

İş cinayetlerinin bu kadar yüksek olmasında en önemli sebebin güvencesizlik olduğunu vurgulayan İSİG üyesi Pınar Abdal, “İş yerinizi güvenli buluyor musunuz?” sorusuna sigortalı çalışanların yüzde 57'sinin olumlu cevap verdiğini, sigortasız çalışanların yüzde 80'inin olumsuz yanıt verdiğini aktardı. Ankete katılanların yüzde 55'inin iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunduğunu ifade ettiğini aktaran Abdal, ancak sonuçlara göre bu kurulların sadece sendikal örgütlülüğün olduğu ve çok tehlikeli kabul edilen iş kollarında düzenli toplantılar yaptığını dile getirdi.

'İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN BİR ŞEY YAPILMADI'

İSİG raporlarına göre iş cinayetinde hayatını kaybeden işçilerin yüzde 98'inin sendikasız çalıştığına dikkat çeken Abdal, “Ankete göre de sendikalı iş yerlerinin çoğunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunuyor ve koruyucu ekipmanların temin edilme oranı da sendikasız olanlara göre daha yüksek” dedi.

Abdal, “İş yerinizde işçi sağlığı ve güvenliği sorunlarıyla ilgili ne yapıldı?” sorusuna işçilerin önemli bir kısmının 'hiçbir şey yapılmadı' diye cevap verdiğini aktardı. Abdal, “Sendika ne yaptı” sorusuna işçilerin yüzde 64'ünün herhangi bir faaliyet yapmadığını söylediğini kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)