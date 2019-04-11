11 Nisan 2019 21:26
Çanakkale’de orman işçisi, kestiği ağacın altında kaldı
Bayramiç Karaköy Köyü’nde 36 yaşındaki orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy Köyü mevkiinde, orman işçisi 36 yaşındaki İsmail Aydın kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Bayramiç ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Karaköy Köyü’nde meydana gelen olayda, kestiği karaçam ağacının üzerine düşmesi sonucu işçi İsmail Aydın ağır yaralandı.
Olay yerindeki arkadaşları, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın’ın omuriliğinin zarar gördüğü belirtildi.
Evli ve 2 çocuk babası İsmail Aydın, ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (Çanakkale/DHA)