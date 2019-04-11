Deniz Yücel 10 Mayıs’ta Berlin’de ifade verecek

Die Welt gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel hakkında "terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla açılan davaya İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Deniz Yücel’in Avukatı Veysel Ok, 10 Mayıs’ta Berlin’de istinabe duruşması olacağını, bu nedenle duruşmanın ondan sonraki bir tarihe bırakılmasını talep etti. Avukat Ok’un talebini kabul eden mahkeme, Deniz Yücel hakkındaki davanın bir sonraki duruşmasının 16 Temmuz saat 10.50’de görülmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

"Terör örgütü propagandası" yapmak ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılanan Deniz Yücel, 14 Şubat 2017’den 16 Şubat 2018’e kadar cezaevinde kalmıştı. 16 Şubat’ta tahliyesine karar verilen Yücel, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmaması nedeniyle Türkiye’den ayrılmıştı. İddianame hazırlanmadan aylarca tutuklu kalması uluslararası eleştirilere neden olan Yücel’in serbest bırakılması için Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder de hükümet nezdinde girişimde bulunmuştu. (MEDYA SERVİSİ)

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