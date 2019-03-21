CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: AKP'yi kaybetme korkusu sardı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, CHP’nin İzmir’in 14 ilçesinde belediye meclis üyesi aday listesinde yer alan 27 kişiden 19’unun doğrudan PKK'li ve geçmişte PKK ile ilişkisi bulunan kişiler olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. AKP’lilerin iktidarı kaybetmeme telaşına düştüğünü ifade eden Deniz Yücel, “İzmirli, her seferinde bunların yalan ve iftiralarla dolu siyaset tarzlarını görüyor ve not ediyor” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada “AKP’lilerin paçaları tutuşmuş, iktidarlarını kaybetmeme telaşına düşmüştür. Seçimleri kaybetme korkusu, AKP liderini ve kadrolarını akla, mantığa sığmayacak açıklamalar yapmaya, muhalefet hakkında akıl almaz ithamlarda bulunmaya yöneltmektedir. Akıllarınca muhalefeti terörle ilişkilendirerek kriminalize edeceklerini, bu suretle seçmenin tekrar kendilerine yöneleceğini sanmaktalar. Bunun bir örneğini dün İzmir’de gördük” dedi.

"DUYUMLA İNSANLAR YARGILANAMAZ"

CHP’li Yücel, AKP'li Hamza Dağ'ın iddiasının duyuma dayandığını belirterek şunları kaydetti: CHP’li meclis üyesi adaylarının, akrabalarının adli kayıtlarını tetkik etmek nasıl bir kaybetme korkusunun yerleştiğini açıkça göstermektedir. Kaldı ki haklarında herhangi bir mahkumiyet kararı, dava, soruşturma dahi bulunmayan, seçim kurullarınca seçilme yeterliliği onanmış insanları terörle ilişkilendirmeye çalışmanın hiçbir etik değere ve vicdana sığmayacağını, hukukun en temel ilkelerine aykırı olduğunu hukuk eğitimi almış olan bir milletvekili bilmez mi? (İzmir/DHA)