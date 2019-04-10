Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde keşif yapıldı

Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı. Ailenin avukatı Can Atalay, "Adalet istiyoruz. Davayı takip ediyoruz." dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Mithatpaşa Caddesi Gaziler Sokak'ta mahkeme heyeti ve jandarma bilirkişi tarafından yapılan keşifte, Berkin Elvan'ın ailesi, ailenin avukatları ile sanık polisin avukatları ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yer aldı.

Keşif öncesi sokakta güvenlik önlemleri alınırken, keşif sırasında tanık olarak dava dosyasında görgü tanığı olan Denizcan Parlak dinlendi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (solda), Gülsüm Elvan ve görgü tanığı Denizcan Parlak | Fotoğraf: DHA

TANIK: "POLİSİN ATEŞ ETTİĞİ NOKTAYI ANLATTIM"

Keşif sonrası açıklama yapan tanık Denizcan Parlak, "Onunla beraberdim. Dosyada da görgü tanığıyım. Bugün buraya geldik mahkeme heyetiyle bir keşif oldu. Burada mahkeme heyetine bildiklerimi anlattım. Berkin'in vurulduğu noktayı, polisin ateş ettiği noktayı anlattım. Mahkeme heyeti kendi gözleriyle gördü. Bilirkişiler gerekli fotoğraf ve video kayıt yaptı" dedi.

GÜLSÜM ELVAN: "TEKRAR TEKRAR BİR DAHA VURULDUK"

Anne Gülsüm Elvan ise, "Biz bugün yine 5 yıl öncesine geri döndük. Tekrar tekrar bir daha vurulduk" diye konuştu.

Ailenin avukatı Can Atalay da, "Adalet istiyoruz. Davayı takip ediyoruz. Elvan ailesi de, Okmeydanı halkı da buradaydı. Biz de buradaydık. Duruşmada görüşeceğiz artık" dedi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor

Berkin Elvan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

Berkin Elvan Davası 19 Eylül'e ertelendi, tutuklama kararı çıkmadı