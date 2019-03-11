Berkin Elvan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

Gezi direnişi sırasında 16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, mezarı başında anıldı. Anmada konuşan Avukat Can Atalay, “Biz bu topraklarda emeğiyle geçinen tüm insanların, Gezi’de ayağa kalkan, boyun eğmeyen bütün milyonların umudunu bugünden yarına taşımak kararlığında olduğumuzun sözünü veriyoruz. Biz bugün burada Eskişehir’de Ali Korkmaz’ın, Ümraniye’de 1 Mayıs Mahallesinde Mehmet’in, Ankara’da Ethem’in, Fırat’ın öte yanında Medeni’nin, umudun tüm çocuklarının, diğer arkadaşlarımızla birlikte umudun tüm çocuklarının mücadelelerini yarına taşıyacağımızın sözünü veriyoruz” dedi. Baba Sami Elvan, verdiği mücadeleden geri dönmeyeceğini ifade etti ve “Çocuklarımızın hak, adalet, ekmek mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Berkin Elvan öldürülmesinin 5. yılında mezarı başında anıldı Fotoğraf: Hakan Kaya / DHA

“ÇOCUK BURADA HESABINI SOR”

Anne Gülsüm Elvan da dava sürecinde İçişleri Bakanlığının sorumluların hesap vereceği açıklamasını hatırlatarak, “Orada İçişleri Bakanlığı ‘Her kimse, hesap verecek’ dedi. İçişleri Bakanına soruyorum hadi hesap verin, çocuk burada, hesabını sorun, hesabını verin” diye seslendi.

Berkin Elvan öldürülmesinin 5. yılında mezarı başında anıldı Fotoğraf: Hakan Kaya / DHA

Avukat Çiğdem Akbulut ise şunları söyledi: “5 sene oldu. Berkin’i bugün kaybettik. Geçen yıl itibarıyla anmaya geldiğimizde bizi aramaya başladılar. Daha önce böyle bir şey yaşamıyorduk. Berkin öldüğü günden beri hukuki mücadelesini veriyor ailesi. Çocuğu için hiçbir zaman adalet aramaktan vazgeçmediler. Hiçbir türlü tehdit ve baskıdan da korkmadı. Bu ülkenin o zamanki başbakanı Gülsüm Elvan’ı meydanlarda yuhalattığında da Gülsüm Elvan geri durmadı. Kız kardeşi sokakta kaçırılarak gözaltına alınmaya çalışıldığında da ailesi bu mücadeleden kaçmadı. Bugün hala bu mezarın girişinde bize dayatılan arama bu tacizin devamıdır. Bu da bizi korkutmayacak, bu da bu mücadeleden vazgeçmemizi sağlamayacak.”

Berkin Elvan öldürülmesinin 5. yılında mezarı başında anıldı Fotoğraf: Hakan Kaya / DHA

OĞUZ ARDA SEL’İN ANNESİ DE ANMAYA KATILDI

Şişli Feriköy Mezarlığı’ndaki anmaya, Elvan ailesinin yanı sıra çok sayıda yurttaş da katıldı. Çorlu Tren Faciası’nda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz de, elinde bir demet papatya ile anmaya gelenler arasındaydı.

5 yıldan bu yana hiçbirşey değişmedi bu ülkede...Çocuklar ölmeye devam etti. Hemde çocuk olduğuna bakmadan ölü çocuklar bile suçlandı. Birbiri ile karşılaştırıldı. Ölüye bile saygı duyulmadı,çocuğa hiç !

En azından cennetteler artık. Kötülerden uzakta..#BerkinElvan pic.twitter.com/ZWE978mmvx — Misra Oz Sel (@misra_oz) 11 Mart 2019

Mısra Öz, anmaya gelmeden önce sosyal medyadan, şöyle yazdı: “5 yıldan bu yana hiç bir şey değişmedi bu ülkede… Çocuklar ölmeye devam etti. Hem de çocuk olduğuna bakmadan ölü çocuklar bile suçlandı. Birbiri ile karşılaştırıldı. Ölüye bile saygı duyulmadı, çocuğa hiç! En azından cennetteler artık. Kötülerden uzakta."(HABER MERKEZİ)

Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor

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