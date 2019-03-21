21 Mart 2019 15:59
Son Güncellenme Tarihi: 22 Mart 2019 01:39

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Akıl hastanesine koymaya çalıştılar

11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için bir yıldır mücadele eden ve 21 Mart'ta gözaltına alınan baba Şaban Vatan, serbest bırakıldı.

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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Akıl hastanesine koymaya çalıştılar

Şaban Vatan'ın Twitter hesabından alınmıştır.

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    Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde geçen yıl nisan ayında yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı. Avukatlarının itirazı ve kamuoyunun baskısı üzerine serbest bırakıldı. Şaban Vatan, kızının ölümü ile ilgili Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve cinayetin aydınlatılmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ise baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı haberlerini yalanladı.

    Giresun'da Eynesil ilçesindeki evinin önünde 12 Nisan 2018 günü yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı. Tepkiler üzerine serbest bırakılan Vatan, duruşma sonrası yaşananları Artı Gerçek'e anlattı. Baba Vatan, "Kızımı hayatını kaybettikten sonra, muayene oldum. Onu delil göstererek ve ağabeyimin şikayeti üzerine beni gözaltına aldılar. İşin özeti bu. Bugünkü olay vatandaşın çocuğu öldürülüyor, vatandaş çocuğunu aramak isterken bir şekilde usulsüz bir şekilde paket edilip mahkemeye oradan da akıl hastanesine paketlenmek istendi" dedi.

    AKIL HASTANESİNE YATIRMAK İSTEDİLER

    Şaban Vatan'ın eşi Atika Vatan sosyal medyadan bir video yayınlayarak, "Sabah eşimi ifadeye çağırdılar. Gözaltına alındığını öğrendim. Telefonuna el konuşmuş, kendisine ulaşamıyorum, konuşamıyorum. Bunu herkesin duymasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Birgün'ün aktardığı habere göre, Şaban Vatan’ın avukatı Ufuk Kılıç, Vatan’ın gözaltına alınma sürecini şöyle anlattı: “Sabah saatlerinde gözaltına aldılar. Abisi şikâyet etmişti tehditten. Uzlaşmaya dahi gönderilmeden abinin beyanıyla akıl hastası olduğuna ilişkin bir iftirayla gözaltına alındı ve psikiyatriye sevki yapıldı. Psikiyatri servisinden kırk dakika önce falan çıktı. Çıktıktan sonra kağıtta “Başka bir hastaneye sevki uygundur” ifadeleri yazıyor. Muhtemelen Samsun’daki hastanelerden birine sevk edilecek.”

    GİRESUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: GÖZALTINA ALINMADI

    Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, kızı hayatını kaybeden ve adli tıp raporunun ardından olayın aydınlatılmasını isteyen baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı haberlerini yalanladı. Açıklama, "Vatan’ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönünde müracaatlar kapsamında Giresun Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.

    DHA'da yer alan habere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 13 Nisan’da evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’ın gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Açıklamada, gözaltı işlemi olmadığı, akrabaları tarafından psikiyatrik sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönündeki başvurular üzerine Vatan’ın hastaneye sevk edildiği belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Baba Şaban Vatan hakkında verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır, ancak bazı yakın akrabaları tarafından Şaban Vatan’ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatlar olmuş olup, bu müracaatlar kapsamında yapılan araştırmada Şaban Vatan’ın müteaddit defalar psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiş olup, psikolojik durumu ile ilgili cezai ehliyet ve tedaviyi gerektirir bir hastalığının olup olmadığı hususunda ilgili kişi Giresun Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’ne sevk edilmiş olup, hekim tavsiyesine, oluşacak delillere göre Görele Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa edip, vicdani kanaate dayalı olarak kararını verecektir.” 

    "RABİA NAZ DOSYASI ÖRTBAS MI EDİLİYOR?"

    CHP Milletvekili Necati Tığlı, 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin pek çok kanıtın süreç içerisinde yok edildiğini söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Baba Şaban Vatan ise kızının faillerinin bulunması için verdiği mücadeleyi sürdürüyor.

    Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede kan kaybından yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatanın babası Şaban Vatan’ın kızının faillerinin bulunması için verdiği mücadele sürüyor. Rabia Naz’ın intihar ettiği ileri sürülmüş, ancak baba kendi imkanlarıyla edindiği bilgiye göre Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

    "BABANIN İDDİALARINA 1 YILDIR CEVAP VERİLMİYOR"

    Bianet’te yer alan habere göre konuyla ilgili bir ilerleme kaydedilememesi üzerine milletvekilleri tarafından Meclise soru önergeleri veriliyor. CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı da “Rabia Naz Vatan dosyası örtbas mı edilmek isteniyor?” diye sordu. Rabia Naz Vatan’ın ölümünün gelişme şekli, ortaya çıkardığı şüphe olayı basından takip eden her vatandaşın kafasında soru işaretleri bıraktığını söyleyen Tığlı şunları söyledi: “Rabia’nın ölümünde yaşanan şüpheler apaçık, ayan beyan ortadayken, bir sürü kanıtın süreç içerisinde yok edildiği görülürken, polisinden savcısına, bilirkişisinden siyasetçisine kadar konuyu kapatma telaşı içerisinde olduklarını görmekteyiz. Babanın iddialarına ve sorularına yanıt verilmediği, neredeyse bir yıla yakın bir süredir iddianamenin hazırlanmaması ve iddia edilen siyasi ilişkiler, kirli bağlantılar adaletin ve devletin çürümeye başladığının bir fotoğrafı gibidir.”

    "SAVCI NEDEN DEĞİŞTİ?"

    Tığlı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e “Soruşturmayı yöneten savcı neden değiştirilmiştir? Soruşturmaya müdahale eden ve baskı kuran siyasiler var mıdır? Dosyanın örtbas edilmek istendiği iddiaları doğru mudur? Neden birden fazla otopsi raporu hazırlanmıştır?” gibi sorular yöneltti. (HABER MERKEZİ)

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