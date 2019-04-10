Özgür Gündem'in İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı hakkında tahliye kararı

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve danışma kurulu üyelerinin yargılandığı davada tutuklu yargılanan Özgür Gündem'in İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı tahliye edildi. Ancak Sancılı, bir başka davadan kesinleşmiş hapis cezası olduğu için cezaevine geri gönderildi. Dava 3 Temmuz’a ertelendi.

Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yayın danışma kurulu üyesi 9 kişinin yargılandığı davanın 12’nci duruşmasında gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ile Gazetenin Eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Almanya ve Hollanda konsolosluklarından yetkililer de izledi.

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KESKİN: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI TRAJİKOMİK

Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, Yazar Eren Keskin ile Yayın Danışma Kurulu Üyesi Bilge Aykut’un “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın duruşmasında, sanık ve sanık avukatları dijital inceleme raporlarına ilişkin beyanda bulundu. Tutuklu sanık Kemal Sancılı, dijital inceleme raporlarının eline ulaşmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklardan Eren Keskin de Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amaçlı genel yayın yönetmenliği hanesine ismini yazdırdığını ifade etti. Keskin, “İçinde bulunduğumuz bu çağda düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasını anlamıyorum ve trajikomik buluyorum.” dedi.

TAHLİYE VE BERAAT TALEPLERİNİ YİNELENDİ

Avukat Özcan Kılıç, İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı’nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı bir davadan “terör örgütü propagandası” (TMK 7/2) ceza aldığını ve şu anda hükümlü olduğunu söyledi. Kılıç, “kaçma şüphesi” nedeniyle tutuklanan Sancılı’nın başka bir dosyadan hükümlü olması sebebiyle bu davadan tahliyesini istedi.

Dijital inceleme raporlarına ilişkin de beyanda bulunan Kılıç, “Özgür Gündem’in içinde bulunduğu 6 katlı bina arandı. Ama yalnızca ikinci kat Özgür Gündem’e ait. Diğer katlardaki eşyaların kime ait olduğunu bilemiyoruz.” dedi. Sanıklardan Eren Keskin’in gazetenin yayın politikası sebebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığını belirten Kılıç, her iki dosyanın da 23. Ağır Ceza Mahkemesi bünyesinde birleştirilmesini talep etti.

Aslı Erdoğan’ın Avukatı Erdal Doğan da, “Dijital inceleme raporunda müvekkilimin evinde bulunan kitaplar da yer alıyor. Türkiye ve dünya tarihinden birçok kitap bulunmuş evinde. Bunlar arasında Kürt meselesiyle ilgili kitaplar da var. Müvekkilim bir yazar bu kitapların olması normaldir. Müvekkilimin beraatini istiyorum” dedi.

DURUŞMA 3 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Duruşma savcısı, dosyanın geldiği aşama ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Kemal Sancılı’nın tahliyesini talep etti. Mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyasında hakkında mahkumiyet verilen Sancılı’nın, kendi bünyesindeki dosyadan tahliyesine karar verdi. Eren Keskin’in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyasının birleştirilmesi için de müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi.

Bir sonraki duruşma 3 Temmuz saat 09.30’a ertelendi. (İstanbul/EVRENSEL)

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