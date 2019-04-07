Mazbataların geciktirildiği Mardin'de iki genel müdür ataması yapıldı

Orhan KURUL

Diyarbakır

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanıyken yerine kayyım atanan Ahmet Türk, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den aday oldu ve 208 bin 854 oy alarak yeniden seçildi. Mazbatasını henüz alamayan Ahmet Türk’ün, sosyal medyadan paylaştığı bilgilerde genel müdürlüklere yapılan atamalar ve Karayolları Parkı’nın kafelere kiralandığı bilgileri yer alıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yayınladığı belgelerde de yeni imar planlarının uygulanması kararları bulunuyor.

TÜRK VE ALTINDAĞ HENÜZ MAZBATALARINI ALAMADILAR

Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından mazbataların verilmemesi sorunu devam ediyor. Bu şehirlerin bir kısmında, seçim sonuçlarına itiraz neden olarak gösterilirken bazı şehirlerde de mazbatalar nedensiz verilmiyor. Nedensiz mazbatanın verilmediği şehirlerden biri de Mardin. Yüzde 56,24’lük oranla Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanan HDP’li eş başkan adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ henüz mazbatalarını alamadı.

MAZBATALARIN NEDEN GECİKTİRİLDİĞİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR

Türk; önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, bir hafta içerisinde Mardin’in tek meydanı ve parkı olan Karayolları Parkı’ndaki Engelsiz Yaşam Park Alanı’nın kafelere kiralandığı ve 7 Nisan’da (bugün) açılışının yapıldığını duyurdu. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün sosyal medyada ki paylaşımı şöyle: “Şimdi daha iyi anlaşılıyor mazbataların neden geciktirildiği. Yazıktır, günahtır, ayıptır halkın ortak alanlarını üç beş kuruşa birilerine peşkeş çekmek...”

SEÇİMDEN 10 GÜN ÖNCE İKİ GENEL MÜDÜR ATAMASI YAPILDI

Türk’ün sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda da yapılan atamalara ilişkin iki belge bulunuyor. 20 Mart tarihli bu iki belgede Mardin Büyükşehir Belediyesi 1. Derece Genel Sekreter kadrosuna, belediyede görev yapan genel sekreter yardımcısı Abdullah Yenigün’ün atandığı diğer belgede ise Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) 1. Dereceli Genel Müdür kadrosuna, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Eşref Dağdelen’in atandığı bilgileri bulunuyor. Türk’ün yaptığı paylaşımda ki değerlendirmesi ise şöyle: “Bu ne telaş bu ne aymazlık. Giderayak Mardin Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter ve MARSU’ya genel müdür atamak. Halkın iradesine saygısızlıktır, hukuk kaide tanımamazlıktır.”

SEÇİMDEN BEŞ GÜN ÖNCE İMAR PLANLARI KARARLARI VERİLDİ

Mardin Büyükşehir Belediye’si internet sitesinde yayınlanan duyurular bölümündeki 1 ve 2 Nisan tarihli duyurularda, “Mardin Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.03.2019 tarih ve 2019/168 sayılı İmar Plan Değişikliği İlanı” başlığıyla ilanlar paylaşıldı. 1 ve 2 Nisan tarihlerinde paylaşılan dört ilan da imar değişikliğine ilişkin duyurular. Bu duyurulara göre; Kızıltepe ilçesindeki; Alimişmiş Mahallesi, Kocalar Mahallesi ve İbrahimiye Mahallesi’nde adı geçen parsellerdeki araziler için “İmar planlarının uygulanmasının onaylanmasına” kararları verildi.

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Mardin | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları