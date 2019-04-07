Mersin'de bir kadın "kıskançlık" bahanesiyle öldürüldü

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

AA'nın aktardığına göre özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan 38 yaşındaki Eda K.'nin 8 yaşındaki kızı, oturdukları apartmandaki komşularına giderek annesini uyandıramadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden komşular kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri, kadının bıçaklandığını tespit etti.

Eda K'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında katil zanlısı olarak Eda K'nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen U.T., gözaltına alındı.

Sorgusunda cinayeti "kıskançlık" nedeniyle işlediğini itiraf ettiği öğrenilen U.T., adliyeye sevk edilecek. (HABER MERKEZİ)

Koruma kararı çıkarılmayan kadın, eski nişanlısı tarafından bıçaklandı