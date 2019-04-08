Sudan’da hafta sonu başlayan kitlesel eylemler devam etti

Sudan İçişleri Bakanı Bişara Cuma, hafta sonu başlayan muhalif eylemlerde şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cuma, mecliste yaptığı konuşmada, eylemler sırasında 1'i Darfur 6’sı başkent Hartum’da olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Cuma, ayrıca şimdiye kadar Hartum’da 2 bin 496 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Başkent Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi önünde bugün de devam eden eylemlere güvenlik güçleri saldırmıştı.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, protestocuların toplumun bir kesimini temsil ettiği ve taleplerine kulak verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Hartum'da cumartesi günü toplanan Sudanlılar, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifasını istemişti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği eylemlere sahne oluyor. (Hartum/AA)

Sudan’da "Yönetim istifa edene kadar" genel grev kararı