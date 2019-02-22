Sudan'da hükümet feshedildi, olağanüstü hal ilan edildi

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Beşir, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin de feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre el-Beşir, ordunun ülke ve halkın hamisi olacağını vurgulayarak, alınan kararları bizzat takip edeceğini belirtti. Beşir, tüm siyasi partiler, silahlı gruplar ve gençlere diyalog çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ülkede 2018'in aralık ayında hükümetin somun ekmeğin fiyatını bir Sudan poundundan üç Sudan pounduna çıkarması ve pek çok yaşamsal ürüne zam gelmesi üzerine protestolar başlamıştı. Temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışına tepki olarak başlayan protestolar devrim talebiyle ülke geneline yayıldı. Protostolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı; Uluslararası Af Örgütünün verilerine göre şu ana kadar 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi. (DIŞ HABERLER)

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