HDP’den iktidara ve CPT’ye açlık grevi çağrısı

HDP Hakkâri milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven’in başlatmış olduğu açlık grevi 149. günü geride bıraktı. 16 Aralık’ta açlık grevine başlayan tutuklular 111. günü geride bıraktı. Güven’in başlatmış olduğu ve cezaevindeki binlerce tutuklunun da katıldığı açlık grevlerine ilişkin HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Ayşe Acar Başaran HDP Diyarbakır il binasında basın açıklaması yaptı.

Başaran, her geçen gün açlık grevinde olanların kritik eşiği aştığını ve taleplerinin görmezden gelindiğini aktardı. Açlık grevinin olduğu bütün cezaevlerinde sorunlar yaşandığını ve özellikle Elazığ cezaevinin bir işkencehaneye döndüğünü söyleyen Başaran, “Buradan bir kez daha sesleniyoruz iktidara ve Türkiye kamuoyuna. İktidar açıkça suç işliyor. Buradan çıkacak bütün sorunların sorumlusu iktidardır” diyerek, iktidara bu hukuksuzluktan dönme çağrısında bulundu. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önlemi Komitesi’ne (CPT) de çağrıda bulunan Başaran, “Tek görevi cezaevlerindeki hukuksuzlukların tespitini yapmak olan CPT heyet gönderip bu durumun sonlanması için uğraş vermelidir” dedi.

HDP AÇLIK GREVLERİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisine iletilen 72 cezaevinde devam eden açlık grevini 72 soru önergesi ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.

Gergerlioğlu, açlık grevindeki Leyla Güven’in ve diğer açlık grevindekilerin tek istediğinin barışın önündeki engellerin kaldırılması olduğunu belirtti. Gergerlioğlu’nun sorduğu bazı sorular şunlar:

Mahpuslara gerekli vitaminler tedarik edilmekte midir?

Mahpusların yaşayabilecekleri sağlık sorunlarıyla ilgili önlemler alınmış mıdır?

Süreçle ilgili bakanlık acilen hangi adımları atacaktır?

Açlık grevi sürecinde yaşamına son veren mahpus sayısı kaçtır?

Ölümlerin yaşanmaması için Adalet Bakanlığının aldığı önlemler nelerdir?

HDP’DEN AÇLIK GREVLERİNE DAİR RAPOR

HDP genel merkezi açlık grevi komisyonunun hazırladığı rapor da açıklamadan sonra basınla paylaşıldı.

Raporda İmralı’daki tecride dikkat çekilirken “27 Temmuz 2011 tarihinde son avukat görüşmesinden sonra tüm görüşme başvuruları ‘gemi arızası’ ve ‘hava muhalefeti’ gerekçeleri gösterilerek hukuksuz ve keyfi bir şekilde engellenmiştir” denildi.

Raporda tüm açlık grevcilerinin temel talebi; İmralı Hapishanesi’nde uygulanan ağırlaştırılmış tecridin derhal kaldırılması olduğu ifade edildi. Yurtdışında, ülkede ve cezaevlerinde açlık grevine girenlere dair detaylı bilgilerin sunulduğu raporda, “16 Aralık 2018’den bu yana 68 cezaevinde çeşitli tarihlerde açlık grevlerine başlayan tutsak sayısı 335 iken, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren binlerce siyasi tutsak süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladığını duyurdu. Şu anda Türkiye’nin en az 92 cezaevinde binlerce siyasi tutsak, Öcalan üzerindeki tecride son verilmesi için açlık grevi eylemi gerçekleştirmektedir” denildi.

Tecridi protesto etmek amacıyla Zülküf Gezen, Ayten Beçet, Zehra Sağlam, Medya Çınar, Yonca Akici ve Siraç Yüksek isimli tutsaklarla birlikte Almanya’da da Uğur Şakar'ın yaşamına son verdiği hatırlatılan raporda, cezaevlerindeki açlık grevcilerin sorunlarına da dikkat çekildi. Öcalan’a yönelik her olumsuz uygulamanın, Kürt sorununu daha da derinleştirdiği aktarılan raporda “Türkiye Cumhuriyeti, Öcalan’a yönelik olarak kendi anayasanı dahi ayaklar altına almakta, en demokratik hakları dahi yok saymaktadır. Bu kabul edilecek bir durum değildir” denildi.

“Yaşanan her ölümün sorumlusu kesinlikle kendi yasalarını dahi ayakları altına alan AKP iktidarıdır. Bu sorumluğun başka da bir adresi yoktur” denilen raporda “Başta Türkiye halkları olmaz üzere tüm dünyada haktan, hukuktan ve insan yaşamından yana olanları da bu insanlık dışı uygulamalara karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz” çağrısında bulunuldu. (Diyarbakır/EVRENSEL)