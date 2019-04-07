Leyla Güven'in açlık grevi eylemi 5’inci ayı geride bıraktı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde başlattığı ve tahliyesinin ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi 151’nci gününde.

Aynı taleple yurtdışında da birçok yerde başlayan açlık grevleri sürüyor. Hewlêr'de açlık grevine başlayan HDP üyesi Nasır Yağız 138, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş’in 112, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular 113 gündür açlık grevi eyleminde. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayıldı.

HDP İL BİNASINDAKİ EYLEM SÜRÜYOR

HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın partilerinin Diyarbakır İl Örgütü binasında başlattığı eylem de 3 Mart’tan bu yana devam ediyor.

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevi eylemine başlayan Sedat Akın’ın tahliye edilmesi ardından Batman’daki evinde sürdürdüğü eylem 90’ıncı gününde. Gurbet Ektiren, Bakırköy Cezaevi’nde 15 Ocak’ta başladığı açlık grevi eylemini tahliye olduğu 8 Mart’tan bu yana Mardin’in Derik ilçesindeki evinde; İhsan Sinmiş (55) 1 Mart’ta Silivri Cezaevi'nde başladığı açlık grevini 11 Mart’ta tahliye olduktan sonra İstanbul Küçükçekmece’deki evinde; Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 22 Mart’ta tahliye olan Ferdi Karabay 1 Mart’ta başladığı açlık grevi eylemini evinde sürdürüyor.

TECRİDİ PROTESTO ETMEK İÇİN YAŞAMLARINA SON VERDİLER

Almanya’nın Krefeld kentinde 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde yaşamına son veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti. Tecridi protesto etmek amacıyla Zülküf Gezen (33) 17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde, Ayten Beçet (24) 23 Mart'ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde, Zehra Sağlam (23) 24 Mart'ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Medya Çınar (24) 25 Mart'ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tecride karşı yaşamlarına son verdi. Yonca Akici de 29 Mart’ta aynı amaçla Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde eylem yaptı ve kaldırıldığı hastanede 1 Nisan günü yaşamını yitirdi. Siraç Yüksek, 2 Nisan’da Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Mahsum Pamay ise 5 Nisan’da Elazığ 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tecridi protesto etmek için yaşamına son verdi. (HABER MERKEZİ)

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