Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

Kadıköy'de İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin davada azmettirici olarak aranan fiarir İlhan Ünğan, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan, Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

DHA'nın haberine göre Ünğan eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ünğan olay yerinde hayatını kaybetti. Yabancı plakalı bir otomobilden silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin geldikleri araçla kaçtığı belirtildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri delil incelemesi yaptı. İncelemede Ünğan'ın kafasına isabet eden iki kurşunla öldüğü anlaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Ünğan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, olay yeri incelemesi sürerken bölgeye gelen ve Ünğan'ın yakını olduklarını beyan eden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerindeki 2 tabancaya el konuldu.

Fotoğraf: DHA

FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti kızı Arzu Sharifi Zindashti ve şoförü Devrim Öztunç'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu. İddianamede, tutuklu Orhan Ünğan, kardeşi firari sanık İlhan Ünğan'ın “Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

BURHAN KUZU'NUN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski AKP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun "Asla tanımam" dediği Zindaşti'yle aynı masada yemek yerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. (HABER MERKEZİ)

Burhan Kuzu, "Asla tanımam" dediği Zindaşti'yle aynı masada!