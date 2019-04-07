Saadet Partisi: Mardin Yeşilli’de ölülere de oy kullandırıldı

Mardin Yeşilli'de aralarında ölülerin de olduğu 204 kişinin yerine oy kullanıldığını iddia eden Saadet Partisi (SP), İl Seçim Kurulu’na yapmış olduğu itirazın sonuçlanmasını bekliyor. SP Yeşilli Adayı Enver Sağlam, sonuç alamamaları durumunda AİHM’ye kadar gideceklerini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine dair partilerin itirazlarının devam ettiği Mardin’in Yeşilli ilçesinde Saadet Partisi’nin (SP) İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz beklenmeden AKP adayı Hayrettin Demir mazbatasını aldı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre AKP’nin 127 oyla kazandığı belirtilen Yeşilli'de, Saadet Partisi “Ölülerle birlikte yurt dışında yaşayan ve seçim günü ülkeye dönmeyenler ile asker ve cezaevinde hükümlü olanların da içinde olduğu toplamda oy kullanmayan 204 kişinin yerine oy kullandırıldığını” tespit ederek, İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

İtirazın sonucunu bekleyen Saadet Partisi’nin Yeşilli Belediye Başkan Adayı Enver Sağlam, Yeşilli’de yaşananlara dair Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal’a konuştu.

"SONUÇLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Yeşilli seçimlerine dair açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını tutanaklarla tespit ettiklerini vurgulayan Sağlam, seçmenin 32 sandıkta oy kullandığını ve özellikle 5 sandıkta usulsüzlükler tespit ettiklerini belirtti. 1016, 1025, 1026, 1027 ve 1032 sayılı sandıklarla da özellikle usulsüzlüklerin bariz olduğunu ve bu sandıklarda toplamda 204 kişi yerine oy kullandırıldığını tespit ettiklerini kaydeden Sağlam, “Gelen birleştirme tutanaklarının her birinde tahribat olduğu ve özellikle 1032 Nolu sandığın da değiştirildiğini tespit ettik. Bir örnek verecek olursak 1032 Nolu sandığın 345 seçmeni var ve 343 kişinin oy kullandığı görülüyor. Bu sandıkta seçmen olarak görülen 30 vatandaşın Suriye’de yaşadığı, 15 kişinin de asker, ölü ve il dışında olduğunu tespit etmemize rağmen oyların geçerli sayıldığını tespit ettik” dedi.

"AİHM’YE KADAR GİDECEĞİZ"

İlçe Seçim Kurulu’na yaptıkları itirazların reddedilmesinin ardından İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunduklarını ve itirazın sonucunu beklediklerini söyleyen Sağlam, İl Seçim Kurulu tarafından da tespit ettikleri usulsüzlüğe rağmen olumsuz sonuç almaları halinde Yüksek Seçim Kurulu’na gerekli itirazları yapacaklarını belirterek, “Oradan da sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağımızı ilan ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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