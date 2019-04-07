Katledilen küçük kız kardeşlerin dosyası 19 yıl sonra yeniden açıldı

Antalya'da 19 yıl önce, evlerinden ayrıldıktan bir hafta sonra ormanlık alanda ağaca bağlı cesetleri bulunan 7 yaşındaki Esra ve 9 yaşındaki Berivan Aydın kardeşlerin öldürülmesine ilişkin dosya, 19 yıl sonra yeniden açıldı. Tecavüz ve cinayet suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen E.E.’nin, Aydın kardeşler cinayetinin zanlısı olabileceği ihbarını dikkate alan savcılık, dosyayı cinayet büroya gönderdi.

Bugüne kadar 200’e yakın kişinin gözaltına alınıp bırakıldığı cinayette hiçbir sonuç alınamamıştı. Olaya ilişkin kısa süre önce emniyete yapılan ihbar sonucu savcılık harekete geçti. Geçen ay sona eren başka bir davada, tecavüz ve cinayet suçlarından ömür boyu hapis cezası alan E.E.’nin, cinayetin işlendiği tarihlerde Antalya’yı terk ettiği yönündeki iddiayı dikkate alan savcılık, Aydın kardeşlerin öldürülmesine ilişkin dosyayı yeniden açmaları için polise talimat verdi. Dosya üzerinde çalışmalarını sürdüren polis, E.E.’nin DNA örneğini, ölen kardeşlerin üzerinde bulunan ve zanlıya ait olduğu düşünülen kıl örneğinin DNA'sı ile karşılaştıracak. (Antalya/DHA)