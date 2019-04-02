Koruma kararı çıkarılmayan kadın, eski nişanlısı tarafından bıçaklandı

Manisa’da bir kadın çocuk, annesinin eski nişanlısı tarafından bıçaklandı. Annenin daha önce de sık sık eski nişanlısı tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Tacizler nedeniyle polise başvurarak koruma kararı talep eden M.'nin 14 yaşındaki kızı; koruma kararı verilmemesi nedeniyle Murat Aydoğdu tarafından bıçaklandı.

Hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararını da tanımayan Aydoğdu'ya yönelik hiçbir caydırıcı girişimde bulunulmamıştı. Karakolda ifade veren M'yi; polislerin “Çok şeker bir adam bundan neden ayrılmak istiyorsun” diyerek uzlaştırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Manisa Kadın Platformu davanın takipçisi olacaklarını ifade etti. Manolya Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında konuşan Ayşe Bayraktar, “Kanunda yeri olduğu halde M'ye neden gerekli korunma tedbirleri uygulanmamıştır? Koruma öldükten sonra mı uygulanacak? M'nin ısrarlı korunma talebine karakoldan verilen cevap ‘Söylediklerini yapmadan biz de bir şey yapamayız’ olmuştur. Ceza verilmede gecikilen saldırganların bir sonraki adımları cinayet teşebbüsüdür. Saldırganların cezasız bırakılarak cesaretlendirilmesini değil, mağdurların toplumdan uzaklaştırılmasını değil, kadınların özgürlüklerini kısıtlayan saldırganların toplumdan temizlenmesi istiyoruz” dedi.

Bayraktar, son olarak, “Biz Manisa Kadın Platformu olarak davanın takipçisi olacağız ve Murat Aydoğdu'ya hak ettiği cezası verilene kadar da bu davanın peşini bırakmayacağız” diye ekledi. (Manisa/EVRENSEL)