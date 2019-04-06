Konak’ta iş cinayeti: Yola koni koyarken otomobil çarptı, 1 işçi öldü
İzmir Konak'ta, belediyede taşeron işçi olarak çalışan Mehmet Olçun, yola trafik konisi koyarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İş cinayetinde hayatını kaybeden İşçi Mehmet Olçun
Fotoğraf: DHA
İzmir’in Konak ilçesinde, bulvarda yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan 44 yaşındaki İşçi Mehmet Olçun otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Mustafa Kemal Sahil Buvarı’nda meydana geldi. Konak’tan Balçova yönüne giden otomobil, bulvarda yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan taşeron firma işçisi Mehmet Olçun’a çarptı.
ÖLEN İŞÇİNİN TAŞERON İŞÇİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Evli ve 4 çocuk babası Olçun, yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Olçun, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Olçun, kurtarılamadı. Olçun’un Konak belediyesindeki taşeron firmada bir hafta önce işe başladığı belirtildi.
İş cinayetinin ardından, otomobilin sürücüsü olduğu sanılan ve olay yerinden yürüyerek ayrılan şüpheli E.K., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.
Polis, içinde 6 kişi bulunan aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı. (İzmir/DHA)
CHP Milletvekili Gürer: Taşeron işçilerin sorunlarına sahip çıkmalıyız
Taşeronların sorunu çözülmedi, daha da büyüdü
Konak Belediyesinde zam oranı dışındaki tüm talepler kabul edildi