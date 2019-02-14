Konak Belediyesinde zam oranı dışındaki tüm talepler kabul edildi

Metehan UD

İzmir

DİSK/Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube'nin kararıyla Konak Belediyesi'ne bugün asılması planlanan grev kararı, yapılacak görüşmeden dolayı ertelendi. Sendika ile belediye bürokratları arasındaki görüşmede belediye yönetimi sosyal haklardaki artışla birlikte yüzde 31-32 oranında zam önerdi. Ayrıca KHK ile şirket bünyesine geçen işçilerin de asgari ücret zammından faydalanması talebi kabul edildi. İlk defa paso, çocuk ve kreş yardımı maddeleri de kabul edildi. Sendika yönetimi zam oranını işçilere sorarak son kararını açıklayacak.

Sendika ile Konak Belediyesine ait Merbel Şirketi arasından devam eden yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde masada anlaşma sağlanamamış, bugün grev ilanını asma kararı alınmıştı. Grev kararının asılmasına az bir süre kala, belediye bürokratları sendikacıları bir kez daha görüşmeye çağırdı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala yaşanan toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlığının sebebi, bir daha aday gösterilmeyen mevcut başkan Sema Pektaş ve yönetiminin sorumluluk almak istememesi. Pektaş, sözleşmenin yeni belediye yönetimiyle yapılmasını istiyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA 1300'E YAKIN İŞÇİ GREVE ÇIKACAK

Sendika ile belediye bürokratları arasında 5 aydır süren görüşmelerde 13 maddede uzlaşılamamıştı. Sendika, enflasyonun üzerinde ücret artışı, paso ve diğer ekonomik maddelerde artış ve KHK ile şirket bünyesine geçen işçilerin de asgari ücret artışından faydalanmasını talep ediyor. 1300’e yakın işçinin yarıya yakını kadro düzenlenmesiyle birlikte şirket bünyesine geçmişti. 25 Şubat'a kadar ya anlaşma sağlanması ya da işçilerin greve çıkması gerekiyor.

BİRÇOK BELEDİYE HİZMETİ ETKİLENECEK

Greve çıkılması durumunda Konak Belediyesi’nde hizmetler önemli bir oranda aksayacak. Merbel işçileri, çöp toplama ve nakil işleri, fen işleri, büro hizmetleri, park ve bahçe hizmetleri, temizlik işleri gibi çeşitli faaliyet kollarında hizmet veriyor.