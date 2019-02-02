Dersim’de avcılık katliamına karşı eylem çağrısı

Munzur Koruma Kurulu, “Dersim’de süren avcılık katliamının son bulması ve katliama karşı çıktıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması" talebiyle basın açıklaması yapacak.

Munzur Koruma Kurulu (DEDEF), Dersim’de halkın giremediği bölgelere girerek avcılık yapılması ve bu katliama karşı basın açıklaması yaptıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması için yarın saat 13:00’te Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması yapacak.

Munzur Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, avcıların kış aylarının gelmesiyle birlikte yerli işbirlikçilerin de katkısıyla Dersim doğasında orman yangınlarından, barajlardan kurtulmayı başarmış son hayvanları da katlettiği belirtilerek, “Köylüler ormanlarda gezemezken avcılara her türlü imkan tanınıyor. Öyle ki sadece askerlerin girebildiği yasak bölgelere kadar gidip Bezuvarları (dağ keçileri) katledebiliyorlar. Sonra da yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen katlettikleri büyük dağ keçilerinin başında fotoğraf çekip bu katliamı, sosyal medya üzerinden canlı yayın ile paylaşıyorlar. Ardından boynuzlarını ve derilerini ganimet olarak kendileriyle birlikte götürüyorlar” denildi.

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İl dışından ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen ve özellikle Çemişgezek, Aliboğazı, Munzur Vadisi ve Pülümür bölgesinde ”yasal” ve “kaçak” bir şekilde av yapanların, Dersim coğrafyasının en önemli türleri olan çengel boynuzlu dağ keçisi ve Bezuvarları vahşice öldürdüğüne tanık olunduğu ifade edilen açıklamada, “Katliamlara resmi makamlar göz yummaktadır Öte yandan yaban avını denetleme görevini yürüten İl Çevre Orman İşletme Müdürlüğü de sayıları 3-5 i aşmayan birkaç memur ile duruma müdahalede yetersiz kalmaktadır. Kanunlara göre yaban hayatını koruma konusunda sorumluluk ve denetleme yetkisi bulunan muhtarlıklar, belediyeler ve çeşitli bölgelerde bulunan kimi karakollar duruma ya yeterince müdahale etmemekte ya da göz yumaktadırlar” denildi.

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Birkaç gündür Dersim’de, Dersim halkına yasaklanmış yerlerde serbestçe gezinerek avlanan gruba karşı basın açıklaması yapanların, gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: Yıllardır yaşam alanlarımızı koruma mücadelemizde yanımızda olan Munzur Doğa Aktivisti dostumuz Haydar Çetinkaya ve tüm gözaltına alınan dostlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Avcılık katliamları durdurulsun, gözaltılar serbest bırakılsın! (HABER MERKEZİ)