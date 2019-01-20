Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü

Dersim'de, koruma altındaki bir vaşağın cansız bedeni bulundu. Vaşağın silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Pülümür Vadisi’nde dolaşan Cenan Konak, yol kenarında öldürülmüş bir vaşak buldu. Konak, vaşağın vadide öldürülen bir domuzun yanına geldiğini ve muhtemelen kaçak avcılar tarafından vurulduğunu söyledi.

Dersim’den Erzincan’a otomobili ile seyahat ettiği sırada Kutuderesi mevkiinde yol kenarında önce bir domuzun cansız bedenini gördüğünü belirten Konak, "Arabada giderken yol kenarında bir domuz leşi gördüm. Domuz leşinin hemen yanında ölü vaziyette bir vaşak görünce önce şaşırdım. Koruma altında olan çok önemli bir tür. Arabadan canlı olabilir düşüncesiyle kontrol ettim ancak silahla vurularak öldürülmüştü. Dokundum, vücudu hala sıcaktı. Muhtemelen kısa bir süre önce vurulmuştu. Bu tür güzelliklerin korunması için vatandaşından yetkilisine kadar herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu tür canlılara kimse dokunmamalıdır" dedi.

Tunceli Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü, koruma altındaki hayvanı öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Geçtiğimiz yıl Konya'da da nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan bir vaşak silahla vurularak öldürülmüştü. (HABER MERKEZİ)

Dersim'de vaşak görüntülendi

Koruma altındaki vaşak vurularak öldürüldü