Kars Belediyesi eş başkanları, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Kars Belediyesi eş başkanları HDP’li Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen, belediye personeli ile bir araya geldi. İşten çıkarma iddialarına yönelik konuşan Bilgen, kendileri için işlerin iyi yapılıp yapılmadığının ilgilendirdiğini söyleyerek, “Helal lokma kaygısı taşıyan herkes bizim için çalışma arkadaşıdır” dedi.

Temizlik işleri ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden eş başkanlar, belediyenin konferans salonunda kısa açıklamalarda bulundular.

Eş Başkan Şevin Alaca, “Biz emek mücadelesi veren bir partiyiz. Dolayısıyla herkesin emeğine saygımız sonsuzdur. Önemli olan yapacağımız hizmetlerdir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“BİZİ İŞİNİ İYİ YAPIP YAPMADIĞI İLGİLENDİRİR”

Belediye çalışanlarına seslenen Eş Başkan Ayhan Bilgen ise, işini yapan kimseyle sorunları olmadığını ifade ederek, “Çalışanların ne etnik kimliği bizi ilgilendirir ne inancı ne de kimin zamanında işi girdiği. Bizi bir tek işini iyi yapıp yapmadığı ilgilendirir. Yani helal lokma kaygısı taşıyan herkes bizim için çalışma arkadaşıdır. Bunun dışında bir spekülasyon olmadığı halde korku yayacak şeyler, sırf yıpratma amacıyla olsa bile biz kendimize yapılanı unuturuz ama bu süre zarfında yanlış bir işe imza atılırsa bunun sorumluğunu geçmişe dönük olsa bile herkes bedelini öder” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“HİÇBİR HUKUKSUZLUĞA İMZA ATMAYIN”

Belediyedeki yolsuzlukları açığa çıkarmak için personelin desteğine ihtiyaç olacağını söyleyen Bilgen, oda oda gezip herkesi ziyaret etmek istediklerini ama buna imkan bulamadıklarını kaydetti. Kampanya boyunca ve seçimden sonra bir takım tatsız dedikoduların yayıldığını ifade eden Bİlgen, bazı personellerin tehdit edildiğini, işten çıkarma söylentilerinin olduğunu, çalışanların bugünden itibaren bu konuyla ilgili Belediye Meclis Üyemiz Kaya Nayki’ye ulaşabileceğini söyledi.

Ayhan Bilgen konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Mazbatamızı alıncaya kadar herkes görevinin başındadır. Bizim işini yapan hiç kimseyle hiç bir derdimiz olamaz. Ne etnik kimliği bizi ilgilendirir ne inancı ne kimin zamanında işi girdiği. Bizi bir tek işini iyi yapıp yapmadığı ilgilendirir. Yani helal lokma kaygısı taşıyan herkes bizim için çalışma arkadaşıdır. Sırf yıpratma amacıyla olsa bile biz kendimize yapılanı unuturuz ama bu süre zarfında yanlış bir işe imza atılırsa bunun sorumluğunu geçmişe dönük olsa bile herkes bedelini öder. Bu kişisel olarak bizim affedebileceğimiz göremezden gelebileceğimiz bir şey değil. Hukuksuzluk yapılmışsa bedeli ödenir. Bütün arkadaşlardan rica ediyorum hiçbir hukuksuzluğa imza atmayın. Bu şehirde bu belediyede olan biten şeylerle ilgili bize yardımcı olun arkadaşlar. Sonuç itibariyle müfettiş raporları var elimizde, Sayıştay denetim raporları var elimizde. Bu belediyede imza föylerinden tutun ihalelerdeki kanuna aykırı ne varsa yargıya taşınacak. Kimseyi baştan peşinen suçlu ilan edip töhmet altında bırakmaya da yetkim yok. Bize yardımcı olursanız kurunun yanında yaş yanmaz.” (HABER MERKEZİ)