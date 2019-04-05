HDP’den MHP’nin itirazına tepki: Yolsuzluklar için zaman kazanıyorlar

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) avukatları Ömer Çapkurt ve Sertaç Çelikkaleli, MHP’nin Kars’ta seçimin iptal edilmesine yönelik Merkez İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çapkurt ve Çelikkaleli’nin açıklamasında MHP’nin itirazının temelsiz olduğu ifade edilerek, itirazın amacının mevcut Kars Belediyesi’ndeki yolsuzlukları kapatmak için zaman kazanmak olduğu belirtildi.

Açıklamada, “MHP’nin seçimin iptaline yönelik itirazı ve gerekçeleri seçim sandık tutanakları, sandık tutanak defterleri ve İlçe Seçim Kurulu’nun sayımı ile bağdaşmamakta, dolayısıyla gerçeği yansıtmamaktadır. Zira dilekçe içeriğine bakıldığı zaman; öncelikle her sandıkta MHP’li sandık görevlileri ve müşahitleri olmasına rağmen, sandık tutanaklarına yansıyan bir şikayetleri olmamıştır” denildi.

HDP’nin avukatları Ömer Çapkurt ve Sertaç Çelikkaleli’nin MHP’nin seçim iptaline yönelik gerekçelerine tek tek yanıt verdiği açıklama şöyle:

“MHP’nin seçimin iptaline yönelik itirazı ve gerekçeleri seçim sandık tutanakları, sandık tutanak defterleri ve İlçe Seçim Kurulu’nun sayımı ile bağdaşmamakta, dolayısıyla gerçeği yansıtmamaktadır. Zira dilekçe içeriğine bakıldığı zaman: Öncelikle Her sandıkta MHP’li sandık görevlileri ve müşahitleri olmasına rağmen , sandık tutanaklarına yansıyan bir şikayetleri olmamıştır.

Mahallerde baskı yapıldığı iddiası gerçek değildir. Hem sandık tutanaklarında böyle bir bilgi yok hem de gün boyu görevli kolluk görevlileri tarafından böyle bir baskının yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Böyle bir durumda müdahale yetkisi bulunan kolluk hemen müdahale edeceğinden bu iddianın bir gerçekliği yoktur.

İkinci iddiaları olan cezaevinde oy kullanan hükümlüler iddiası da mümkün değildir. Çünkü hiçbir hükümlünün oy kullanmayacağı hem yasa gereğidir hem de seçmen listesinden hükümlü isimlerinin seçmen olarak çıkması mümkün değildir.

Yine cezaevi sandığında belediye başkanlığı için oy kullanılamaz. Zira Kars Cezaevi Derecik köyü sınırlarında yer almakta ve ancak İl Genel Meclisi için oy kullanabilir.

Er ve erbaşlar iddiası da temelsiz bir iddiadır. Erlerin oy kullanması yasak olduğu gibi erbaşlar da eğer seçmen ise oy kullanabilir. Bunların yanında görevli olarak oy kullanacak kişi sayısı merkez için 176 kişidir. Fazlasının oy kullanması mümkün değildir.

Öğrencilerin oy kullanması iddiası muhtarlık seçimi için bile ileri sürülecek bir iddia değildir. Bu absürt iddianın bir temeli yoktur. Seçmen listesinde ismi olan herkes oy kullanabilir. Ayrıca böyle bir iddia için itiraz süresi 19 Şubat’ta dolmuştur.

Bu temelsiz itirazın tek amacı zaman kazanmak ve belediye içerisindeki yolsuzluğu örtme çabasıdır. Ayrıca dilekçe hakkının kötüye kullanılması durumu da söz konusudur. Halkımız rahat olsun.” (HABER MERKEZİ)

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