"Terör olaylarına karışanlar" Alman vatandaşlığını kaybedecek

Almanya’da IŞİD saflarında savaşmaya giden Alman vatandaşlarının akıbetine ilişkin tartışmaların ardından, çifte vatandaş olanların vatandaşlığının düşürülmesi önerisini hükümet kabul etti.

Buna göre yurt dışına gidip "terör olaylarına karışan" çifte vatandaş durumundaki Alman vatandaşlarının, Alman vatandaşlığı elinden alınabilecek.

ÜLKEYE GİRİŞLERİ ENGELLENECEK

Düzenleme, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamaya konulacak. Halen Suriye ve Irak’ta bulunan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının ellerinden alınarak Almanya’ya girişlerinin engellenmesi bekleniyor.

Uygulama reşit olmayanlar için geçerli olmayacak.

Hükümet partileri arasında yapılan görüşmede bu konuda bir anlaşma sağlanmıştı. Uygulamaya karşı çıkanlar Anayasa Mahkemesi’nde başvurabilecek.

Federal İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre, 2013’ten bu yana Almanya’dan 1050 kişi IŞİD’in saflarına katılmak için Suriye’ye gitti. Bunların üçte biri hayatını kaybederken üçte biri daha sonra Almanya’ya geldi. Diğerlerinin ise Kuzey Suriye’de Kürtlerin kontrol ettiği hapishanelerde tutulduğu tahmin ediliyor.

Bunlar arasında çifte vatandaş olanların Alman vatandaşlığı, yeni yasayla ellerinden alınacak ve bir daha Almanya’ya gelmelerine izin verilmeyecek. İngiltere ve Avustralya daha önce benzer bir yasa çıkararak yürürlüğe koymuştu. (Köln/EVRENSEL)