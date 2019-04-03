03 Nisan 2019 10:54

Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı

Evrensel Yazarı ve EMEP MYK Üyesi Yusuf Karataş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmazken dava 11 Eylül'e ertelendi.

Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı

Fotoğraf: Evrensel

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    Evrensel Yazarı Yusuf Karataş’ın “örgüt kurma ve yönetme” iddiasıyla yargılandığı davada, hakkındaki yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı. Bir sonraki duruşma 11 Eylül’de görülecek.

    Aynı zamanda Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi olan Yusuf Karataş hakkında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) çalışmaları gerekçe gösterilerek “Örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan davanın 5. duruşması, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

    Yusuf Karataş ve Avukatı Semir Karadaş’n hazır bulunduğu duruşmayı EMEP Diyarbakır İl Başkanı Çağla Yolaşan, EMEP Dersim İl Başkanı Ergin Tekin ile gazeteciler takip etti.

    KARATAŞ: GAZETECİLERLE GÖRÜŞMEM SUÇ SAYILDI

    Duruşmada söz alan Karataş, gazeteci ve siyasi parti yöneticisi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yargılama konusu olan DTK çalışmalarını EMEP Yöneticisi olarak takip ettim. Üstelik yargılama konusu yapılan DTK’nin o  dönem Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından meşru görüldüğünü biliyoruz. Dosyada delil olarak sunulan şeyler benim bir yönetici olarak EMEP Urfa yöneticisi ve Evrensel'den arkadaşlarımla yaptığım görüşmeler. Bunlar suç unsuru gibi gösterilmiş.”

    Hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep eden Karataş, “Ben bir gazeteci ve siyasi parti yöneticisi olarak pek çok panel, söyleşi daveti alıyorum. Ve bu yasak nedeniyle bunlara katılamıyorum. Bu benim hayatımı ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkiliyor. Yasağın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

    TALEPLER YİNE REDDEDİLDİ

    Karataş'ın avukatı Semir Karataş da yasağın kaldırılmasını talep etti.

    Beyanlar sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, ortam dinlemeleri ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumunda ses analizi yapılmasına hükmetti. Yurt dışı yasağının kaldırılması talebini reddeden mahkeme bir sonraki duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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