YazarÄ±mÄ±z Yusuf KarataÅŸâ€™Ä±n adli kontrol kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Evrensel yazarÄ± Yusuf KarataÅŸâ€™Ä±n "Ã¶rgÃ¼t kurmak ve yÃ¶netmek" iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, hakkÄ±ndaki adli kontrol kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Yusuf KarataÅŸ hakkÄ±nda DTK çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 4. duruÅŸmasÄ±, DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü.

DuruÅŸmada söz alan KarataÅŸ, bu yargÄ±lamalarÄ±n siyasi saiklerle sürdürüldüÄŸünü belirterek, AKP Sözcüsü iken DTK faaliyetlerine katÄ±lan Yasin Aktay’Ä±n hem bir gazeteci hem bir siyasetçi olarak çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edebildiÄŸini söyledi. KarataÅŸ, bir siyasetçi ve gazeteci olmasÄ±na raÄŸmen yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n kendisinin özgürlükleri ve siyaset yapma hakkÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KarataÅŸ’Ä±n avukatÄ± YÄ±ldÄ±z Ä°mrek ise, AÄ°HM’nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, AÄ°HM’nin 18. madde ihlali tespitinin bu yargÄ±lamada da esas alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini, siyasi gerekçelerle yargÄ±lama yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Müvekkilinin beraatÄ±nÄ± talep eden Ä°mrek, KarataÅŸ hakkÄ±nda uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

YapÄ±lan savunmalardan sonra mahkeme heyeti KarataÅŸ hakkÄ±nda verilen adli kontrol kararÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebini reddetti. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 13:50

www.evrensel.net