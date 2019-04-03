AKP kulislerinde gündem: Seçimin faturası kime kesilecek?

31 Mart yerel seçimlerine Cumhur İttifakı ile giren ancak resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi büyükşehirlerden yenilgiyle ayrılan AKP'de faturanın kime kesileceği konuşuluyor.

SELVİ: DEĞİŞİKLİKLER NİSAN AYININ ORTASINA KADAR YAPILACAK

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "seçim yorgunluğunu atmak için yapacağı tatilin aynı zamanda AK Parti'nin yol haritasının çizildiği süreç olacağını" belirtti.

Selvi, muhalefetin İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra sahillerden Anadolu'ya doğru da genişlemeye başladığını hatırlattı ve bunun "ön uyarı olarak görülebileceğini" söyledi.

"Erdoğan balkon konuşmasında değişimin işaretini vermişti. Cumhurbaşkanı’nın parti yönetimi ve kabinedeki değişiklikleri nisan ayının ortasına kadar gerçekleştirmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta bunun bazı işaretleri gelecek. Erdoğan’ın seçim gecesi balkona sadece eşi Emine Hanım’la çıkması kulislerde geniş çaplı bir değişimin işareti olarak yorumlanıyor" diyen Selvi, "Erdoğan’ın siyaset dili, AK Parti’nin siyasi kimliği, ekonomi gibi konularda ise tercihlerini daha geniş bir zaman diliminde yansıtması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"ARTÇI SARSINTILAR" KAPIDA

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberinde parti kulislerinde "Seçimin artçı sarsıntılarının görüleceğinin konuşulduğu" aktarıldı. Seçimi kaybeden Binali Yıldırım'ın cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

AKP'de yapılan ilk değerlendirmelerde "MHP’nin aldığı illerde aday belirlenmesinde hata yapılması, ittifak nedeniyle parti seçmeninin MHP’ye kayması, ekonomideki olumsuz gelişmeler, partinin kırgın ve kararsız seçmeninin sandığa götürülememesi gibi nedenlerle seçimde böyle bir tablonun oluştuğunun" konuşulduğu ifade edildi.

Haberde AKP'de bir süredir kabineye dışarıdan atanan bakanların siyaseti bilmemesinin sıkıntıya neden olduğu, bu bakanların siyasi altyapısının olmaması nedeniyle parti ve hükümet politikalarına entegre olamadıkları eleştirisi yapıldığı; Erdoğan’ın 2023’te yapılacak seçimleri de dikkate alarak kabineyi yeniden dizayn edeceği belirtildi.

Erdoğan’ın, yalnızca bakan değişimi değil 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeniden düzenlediği bakanlıkların yapısını da gözden geçirebileceği, bazı değişikliklere gidebileceği, cumhurbaşkanı yardımcılığının sayısında da artırma yolunu tercih edebileceği konuşuluyor.

Seçimin faturasının kesileceği bir diğer yerin de genel merkez yönetimi ve teşkilatlar olacağı belirtiliyor. Adayların belirlenmesinin ardından sorun çıkaran, yeterince çalışmayan, çekişmeyi sürdüren teşkilat yönetimlerinin görevden alınması, MYK’de de değişiklik olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan’ın MKYK’de bir değişiklik yapmaya karar verirse olağanüstü kongreye bile gidebileceği dile getiriliyor. (HABER MERKEZİ)