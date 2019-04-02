Mahkeme kararını verdi: BUDO iskelesi Mudanya Belediyesine ait

Mudanya İskelesi’nin BUDO tarafından kullanılan 1003 metrekarelik kısmının üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesine ait olduğu mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu. Mahkeme, iskelenin devir kararının ancak 29 yıllık sürenin sona ermesi ile birlikte uygulanabileceği, dolayısıyla Mudanya Belediyesinin üst hakkı terkinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesinin açtığı davanın reddine karar verdi.

Kullanım hakkı 1955 yılından itibaren Mudanya Belediyesine ait olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Mudanya İskelesi ile ilgili süren davada mahkeme, Mudanya Belediyesini haklı buldu. Büyükşehir Belediyesi; Bakanlar Kurulu kararıyla kendisine devredilen ve şu anda BUDO seferleri için kullanılan iskeleyle ilgili Mudanya Belediyesinin 29 yıllık üst hakkının kaldırılmasına yönelik mahkemeye başvurmuştu. Mudanya Belediyesi ise Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilen üst hakkının 29 yıllık süre dolmadan kaldırılamayacağını, Büyükşehir Belediyesinin tescil ve terkin ile ilgili dava açmaya hakkı olmadığını savundu.

2017 yılında açılan davayla ilgili atanan Bilirkişi Heyeti, hazırladığı raporu Mudanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesine yolladı. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Nisan’da bilirkişi raporuna istinaden Büyükşehir Belediyesi tarafından BUDO iskelesi olarak kullanılan 4030 metrekarelik taşınmazın 1003 metrekarelik kısmı üzerinde 29 yıllığına Mudanya Belediyesi lehine kurulan sınırlı ayni hak olarak tesis edilen daimi üst hakkının süresinin bitmediği, süresinden önce sona ermesini gerektiren bir durumun mevcut olmadığı, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile şahsi hak olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Mudanya Arabalı Vapur Yanaşma Yeri’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığına kullanımının devredilmesi kararının ancak 29 yıllık sürenin sona ermesi ile birlikte uygulanabileceği, dolayısıyla üst hakkı terkinin yerinde olmadığına karar verdi. Davanın reddine karar verilirken, iskelenin 1003 metrekarelik kısmının üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesine ait olduğu da tescillenmiş oldu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Mudanya İskelesi olarak da bilinen Uluslararası ISPS kodu olan iskelenin Büyükşehir Belediyesine haksız yere tahsis edildiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana haklı olduğumuz her davada sürecin sonuna kadar gittik ve sonunda kazanımlarımızı elde ettik. 1955 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 4030 metrekarelik iskelenin 3072 metrekarelik kısmının kullanım hakkı Mudanya Belediyesine devredilmişti. 2015 yılında alınan yeni bir Bakanlar Kurulu kararı ile bu kısmın kullanımı, Büyükşehir Belediyesine verilmişti. Bu devre karşı Danıştay 10. Dairesi esas ile iptal davası açılmış daha sonra inşa edilen 1003 metrekarelik kısmın üst hakkı da Mudanya’ya tesis edilmişti. Dolayısıyla 29 yıl süreyle kurulu bulunan irtifak hakkımızın süresi olduğundan dolayı muvafakat etmedik. Kaldı ki dava açan Büyükşehir Belediyesinin tapusal bir hakkı olmadığından dolayı böyle bir talepte bulunması mümkün değildi. Mahkemeye başvurumuzu yaptık ve gelinen süreçte haklı bulunduk” ifadelerini kullandı. (Bursa/EVRENSEL)