3’üncü havalimanı inşaatında çalışan bir işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi, İstanbul 3’üncü havalimanı inşaatı şantiyesinde çalışan ve birkaç gün önce yaralanan Barış Mısır adlı işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedeb Barış Mısır adlı işçi için “Birkaç gün önce çalışırken yaralanmıştı. Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çalışmak için Düzce Kaynaşlı'dan gelmişti” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul 3.Havalimanı inşaatı şantiyesinde bir iş cinayeti daha...

Barış Mısır...

Birkaç gün önce çalışırken yaralanmıştı...

Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi...

Çalışmak için Düzce Kaynaşlı'dan gelmişti... pic.twitter.com/qMJoErr4Tj — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) 2 Nisan 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 18 Ocak’ta yaptığı açıklamada 3. havalimanı inşaatında 30 kişinin "iş kazaları" nedeniyle, 25 kişinin de "doğal nedenlerden" dolayı yaşamını yitirdiğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)