3’üncü havalimanı inşaatında çalışan bir işçi yaşamını yitirdi
İSİG Meclisi, 3. havalimanı inşaatında çalışan Barış Mısır adlı işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İstanbul 3'üncü havalimanı inşaatında yaşamını yitiren Barış Mısır adlı işçi | Fotoğraf, İSİG Meclisinin Twitter paylaşımından alınmıştır
İSİG Meclisi, İstanbul 3’üncü havalimanı inşaatı şantiyesinde çalışan ve birkaç gün önce yaralanan Barış Mısır adlı işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedeb Barış Mısır adlı işçi için “Birkaç gün önce çalışırken yaralanmıştı. Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çalışmak için Düzce Kaynaşlı'dan gelmişti” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul 3.Havalimanı inşaatı şantiyesinde bir iş cinayeti daha...— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) 2 Nisan 2019
Barış Mısır...
Birkaç gün önce çalışırken yaralanmıştı...
Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi...
Çalışmak için Düzce Kaynaşlı'dan gelmişti... pic.twitter.com/qMJoErr4Tj
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 18 Ocak’ta yaptığı açıklamada 3. havalimanı inşaatında 30 kişinin "iş kazaları" nedeniyle, 25 kişinin de "doğal nedenlerden" dolayı yaşamını yitirdiğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)
3. havalimanı işçilerinin yargılandığı dava 26 Haziran'a ertelendi