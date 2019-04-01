01 Nisan 2019 16:17

Ekoloji mücadelesi ve seçimlere etkisi: Çevreyi koruyan seçildi

Ekoloji mücadelelerinin geliştiği yerlerde AKP-MHP Cumhur İttifakı’nın önemli kayıplar yaşadığı görülüyor.

Ekoloji mücadelesi ve seçimlere etkisi: Çevreyi koruyan seçildi

Fotoğraf: Özer Akdemir

    • Paylaş

    Özer AKDEMİR
    İzmir

    31 Mart 2019 yerel seçimleri ekoloji mücadelelerinin geliştiği yerlerde AKP-MHP Cumhur İttifakı’nın önemli kayıplar yaşadığı görülüyor. Bir başka açıdan baktığımızda yerel seçim sonuçlarını “ekoloji mücadelesi siyasetteki ağırlığını gittikçe daha çok hissettiriyor” diye de okumak mümkün.

    CERATTEPE MÜCADELESİ VE ARTVİN SEÇİMLERİ

    Cerattepe’de yapılan altın işletmeciliğine karış 30 yıldır direnen Artvinlilerin bu direnişi, geçen dönem belediyeyi AKP’ye kaptıran CHP’nin 31 Mart’ta yeniden kazanmasının en önemli etkenleri arasında gösterilebilir. Ekoloji mücadelesinin en hareketli ve dinamik yerlerinden birisi olan Artvin’de sadece Murgul ve kılpayı Yusufeli dışında bütün ilçeleri CHP kazandı. Öte yandan Artvin’den görüştüğüm bir gazeteci arkadaşım birkaç oy farkla AKP’de görünün Yusufeli’deki seçimlerin sandıklardan birisinde ortaya çıkan usulsüzlükler yüzünden büyük ihtimalle iptal olacağını söyledi. Yusufeli yapılan baraj nedeniyle yeri değiştirilip, büyük bir ekolojik tahribata uğramış, Murgul ise yıllardır Cengiz Holding’e satılan bakır işletmelerinin yol açtığı çevre sorunları ve emek sömürüsü ile gündeme gelmişti. Bu iki ilçeyi birleştiren en önemli öğelerden birisi ise ekolojik mücadelenin Artvin’in diğer yerlerine oranla görece olarak zayıf olması denilebilir. Görüştüğüm gazeteci arkadaş da Artvin’de il merkezi dışında CHP’nin kazandığı diğer tüm ilçelerde (Hopa, Şavşat, Ardanuç, Borçka, Arhavi, Kemalpaşa) çevre mücadelesinin en önemli etkenler arasında olduğu görüşünde.

    Fotoğraf: Özer Akdemir

    HES DİRENİŞİ FINDIKLI’DA ETKİSİNİ HİSSETTİRDİ

    Karadeniz’de HES karşıtı mücadelenin en direngen olduğu yerlerin başında gelen Rize Fındıklı’da yıllardır bu mücadelenin içerisinde bir isim olan, Yaylaların Kardeşliği Platformu kurucularında Ercüment Cervatoğlu ipi göğüsledi.

    GERZE DÜŞERKEN SİNOP CHP’DE KALDI

    Geçtiğimiz yıllarda termik santrale karşı ses getiren başarılı bir direniş ortaya koyan Sinop Gerze’de ekolojik mücadele termik santral direnişinin başarısından sonra düşmüştü. Mücadelenin en canlı yıllarında CHP’de olan belediye başkanlığı ekolojik mücadeledeki bu güç kaybına paralel bir şekilde bu son seçimde AKP’ye geçmiş görünüyor.

    Nükleer karşıtı mücadelenin geliştiği ve en canlı yürütüldüğü yerlerden olan Sinop merkezde ise CHP ipi göğüsledi.

    SANTRAL KARŞITI BAŞKAN SEÇİLDİ

    Bartın’da termik santrale karşı duruşu ile bilinen MHP’li mevcut belediye Başkanı Cemal Akın yeniden seçilirken, Amasra’da kurulmak istenen termik santral karşıtı mücadelenin önde gelen isimlerinden Recai Çakır ise CHP’den Amasra Belediye Başkanı seçildi.

    Yine termik santraller nedeniyle büyük bir ekolojik kiriz ve sağlık sorunları yaşayan Zonguldak merkezde, zayıf yürüyen ekoloji mücadelesi ile seçimlerde yine AKP’nin çıkmasının arasında bir anlamlı bir bağ kurulabilir.

    İSTANBULLU KENT SUÇLARINI AFFETMEDİ

    İstanbul seçimleri de bu açıdan baktığımızda ilginç veriler sunuyor bizlere. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı gibi projelerle Kuzey Ormanları önemli ölçüde zarar gören kentte gerek kuzey ormanlarının korunması gerekse kent hakkı konusunda önemli bir ekolojik karşı çıkışın olduğu ve bu mücadelenin yıllar içerisinde geliştiği görülmekte. İstanbul’da CHP adayının kazanmasında ekonomik kriz, iktidar partisinin beka söyleminin karşılık bulamaması, HDP desteğinin yanı sıra bu ekoloji mücadelesinin de etkisinin olduğunu düşünüyorum.

    KAZDAĞI MÜCADELESİ SANDIĞA YANSIRKEN

    Aynı şekilde Çanakkale’de termik santral ve altın işletmeciliğine karşı mücadelede net bir tavır takınan iki dönemdir belediye başkanı Ülgür Gökhan yine ipi göğüsledi. Ekolojik mücadelelerin hareketli olduğu Bayramiç, Çan, Ayvacık gibi ilçelerde de yine CHP adayları seçimi kazanırken, termik santraller nedeniyle doğa ve kültür talanına maruz kalmasına rağmen, bunlara karşı ekolojik mücadelelerin son derece cılız olduğu Biga, Yenice ve Lapseki’de ise AKP adayları kazandı. Geçtiğimiz yıl önemli bir direnişle altın madenciliğini püskürten Gökçeada’da da Millet İttifakından İyi Partili adayı belediye başkanı seçildi.

    Balıkesir’de son yıllarda ekolojik mücadelelerin her geçen gün geliştiği Burhaniye, Edremit, Bandırma ve Balya’da CHP adaylarının seçimleri aldığı görülürken, merkez dahil AKP’nin kazandığı diğer ilçelerde ekolojik mücadelelerin zayıf olduğu yerler arasında.

    Fotoğraf: Özer Akdemir

    İZMİR SEÇİMLERİNE EKOLOJİ PENCERESİNDEN BAKIŞ

    İzmir’e gelirsek burada da durum benzer şekilde. Son aylarda özellikle köylerde JES karşıtı direnişin geliştiği Tire’de Millet İttifakı’nın İYİ Partili adayı çıktı. Yine Tire de JES şirketini topraklarına sokmayarak önemli bir başarı kazanan Başköy mahallesine mücadelenin önderlerinden Sami Şengün muhtar seçildi. RES mücadelesinin en önemli yerlerinden Karaburun, Urla, Çeşme, altın madeni ve JES’lere karşı son aylarda gelişen ekolojik mücadelenin görüldüğü Ödemiş’te de CHP adayları kazandı. Eski Seferihisar, yeni Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de çevreci söylemleri ile tanınan bir kişi.

    CUMHUR İTTİFAKININ  KAZANDIĞI YERLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ

    Cumhur İttifakı’nın İzmir’de kazandığı Aliağa, Bergama ve Kiraz, Kınık gibi yerlere gelince; Aliağa’da geçmişte son derece hareketli olan termik santral mücadelesi artık neredeyse sönümlenmiş durumda ve bu dönemde yine MHP’li mevcut belediye başkanı kazandı. Türkiye ekoloji hareketinin simge yerlerinde olan Bergama’daki ekolojik mücadelesi de son yıllarda gittikçe zayıflamış, kitlesel olarak mücadelenin içinde yer alan köylülüğe dayanan tabanda önemli aşınmalar yaşanmıştı. Bergama’da da şu an sonuçlar çok yakın ve geçersiz oyların fazlalığı nedeniyle (yüzde 4 civarında) hâlâ tartışmalı olsa da açıklanan seçim sonuçlarına göre AKP adayı seçimi kazanmış görünüyor.

    JES MÜCADELESİ AYDIN’DA DAMGASINI VURDU

    JES karşıtı mücadelenin kuşkusuz en hareketli yerinde, Aydın’da da CHP’nin önemli bir başarı kazandığı görülüyor. Aydın merkezin yanı sıra, JES karşıtı direnişin geliştiği Germencik, Efeler, Söke, Didim, Çine gibi ilçelerde de CHP birinci parti çıktı. JES karşıtı direnişleriyle tüm ülkede ses getiren Kızılcaköy’de de direniş köylünün sandıkta tercihini değiştirdi. Geçtiğimiz seçimlerde yüzde 70 Cumhur İttifakı’na oy veren köy de bu seçimlerde CHP birinci parti çıktı. JES’cilere arazi satan muhtarı da JES karşıtı bir köylü muhtarla değiştirdiler. Ekolojik mücadelenin zayıf olduğu Koçarlı, Kuyucak, Köşk, Buharkent, Karpuzlu, Karacasu gibi ilçelerde ise Cumhur İttifakı’nın adayları kazandılar.

    Fotoğraf: Özer Akdemir

    ÇALDAĞI DİRENİŞİ SONUCA ETKİ ETTİ

    Manisa’da ekolojik mücadelesinin en hareketli olduğu yerlerden Turgutlu’da CHP, MHP’nin elindeki belediyeyi alırken, yine son dönemde jeotermal kuyu patlamaları nedeniyle tarım arazileri önemli zararlar gören Akhisar ve Alaşehir’de de CHP adayları ipi göğüsledi. Yine JES mücadelesinin son aylarda önemli bir gelişim gösterdiği Salihli’de MHP’nin adayı kıl payı seçimi alabildi.

    Fotoğraf: Özer Akdemir

    EKOLOJİ MÜCADELELERİ AĞIRLIĞINI KOYDU

    Ülkenin diğer yerlerindeki seçim sonuçlarını ekolojik mücadele ilişkisi çerçevesinde okuduğumuzda benzer sonuçların ortaya çıkabileceğini görmek mümkün. Tüm bu sonuçların ortaya koyduğu olgu ise ekolojik mücadelelerin siyasete gittikçe daha fazla etki ettiği ve ağırlığını koyduğu olarak değerlendirilebilir.

    İzmir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İzmir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Manisa | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Manisa | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Çanakkale | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Çanakkale | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Sinop | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Sinop | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Rize | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

    Rize | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

    Artvin | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Artvin | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Cerattepe mücadelesinin 3. yılı: İptal kararı moral kaynağı oldu

    Cerattepe mücadelesinin 3. yılı: İptal kararı moral kaynağı oldu

    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir'de sağlık emekçileri: "Sağlıkta şiddete alışmayacağız"
    SONRAKİ HABER

    31 Mart yerel seçimleri: Ankara’nın dersi yeni imkanlar doğurdu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Cumhur İttifakı'nın bütün hak-hukuk tanımazlığına karşın

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürtler kayyımlara "Yallah" dedi

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İşçi sağlığı önderi Gürhan Fişek

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Soykırım ve özür

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Kürt siyasetinin mor rengi

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Caster Semenya'nın hayali

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Danimarka’da demiryolu makinistleri direnişte
    Danimarka’da demiryolu makinistleri direnişte

    Danimarka’da makinistler fiili olarak iş bıraktı. Danimarka ve İsveç arasındaki trafik tamamıyla durdu.

    31 Mart yerel seçimleri: Ankara’nın dersi yeni imkanlar doğurdu
    31 Mart yerel seçimleri: Ankara’nın dersi yeni imkanlar doğurdu

    Evrensel Gazetesi Ankara Muhabiri Birkan Bulut, başkentin yerel seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendirdi.

    Dünya basını: Erdoğan ilk kez böyle yenilgi tadıyor
    Dünya basını: Erdoğan ilk kez böyle yenilgi tadıyor

    Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarını değerlendiren gazeteler, sonucun Erdoğan’ın siyaseten zayıfladığının göstergesi olup olmadığını sorguluyor.

    İktidar basınının zor günü
    İktidar basınının zor günü

    Seçim sonuçları gazetelerin manşetindeydi. İktidar yanlısı basınla diğerleri arasında yorum farkı yine dikkat çekti.

    Ankara'da tanzim çadırları toplanıyor
    Ankara'da tanzim çadırları toplanıyor

    Seçim öncesi gıda fiyatlarındaki artışa çözüm olarak sunulan tanzim satış noktaları Ankara'da kaldırılmaya başlandı.

    EMEP İstanbul İl Örgütü: İstanbullu emekçi, AKP’ye cezasını kesti!
    EMEP İstanbul İl Örgütü: İstanbullu emekçi, AKP’ye cezasını kesti!

    Emek Partisi İstanbul İl Örgütü 2019 yerel seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

    31 Mart yerel seçimleri: Ekonomi ve kutuplaştırma siyaseti kaybettirdi
    31 Mart yerel seçimleri: Ekonomi ve kutuplaştırma siyaseti kaybettirdi

    Prof. Dr. Ayşen Uysal ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını Evrensel'e değerlendirdi.

    Ekoloji mücadelesi ve seçimlere etkisi: Çevreyi koruyan seçildi
    Ekoloji mücadelesi ve seçimlere etkisi: Çevreyi koruyan seçildi

    Ekoloji mücadelelerinin geliştiği yerlerde AKP-MHP Cumhur İttifakı’nın önemli kayıplar yaşadığı görülüyor.

    Tanrıların gizemli içeceği
    Tanrıların gizemli içeceği
    31 Mart yerel seçimlerinde renkli görüntüler
    31 Mart yerel seçimlerinde renkli görüntüler
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel’e iki ödül: Çocuk sömürüsü ve istismar son bulsun diye
    Evrensel’e iki ödül: Çocuk sömürüsü ve istismar son bulsun diye
    ‘Daha kötüsü olamaz’ dediğimiz her şeyin ‘daha kötüsü’ oluyor
    ‘Daha kötüsü olamaz’ dediğimiz her şeyin ‘daha kötüsü’ oluyor
    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Gazi'den 1 Nisan izlenimleri: "O küçük parmaklarını yerim çocuk"
    Gazi'den 1 Nisan izlenimleri: "O küçük parmaklarını yerim çocuk"

    Ercüment Akdeniz, Gazi Mahallesi'nden 1 Nisan izleminlerini yazdı: Halkın ekmeğini büyütmesi için bir seçim başarısından öteye geçmesi gerekiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor
    Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AKP İl Başkanı Bayram Şenocak seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı.

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'la seçim sonuçlarını değerlendirdik
    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'la seçim sonuçlarını değerlendirdik

    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ile değerlendirdik.

    GÜNCELLENDİ
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

    HDP'nin yüzde 70'i aşkın oy oranına sahip olduğu Şırnak'ta AKP, 61,79 ile birinci parti oldu. Şırnak'ta AKP kazandı mı?

    19 milletvekilli adayından 5'i belediye başkanı seçildi
    19 milletvekilli adayından 5'i belediye başkanı seçildi

    Seçimlerde TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu. CHP'den 2, HDP'den 3 milletvekili belediye başkanlığına seçildi.

    CHP’nin Avcılar Belediye Başkanı Hançerli ilk engelli başkan oldu
    CHP’nin Avcılar Belediye Başkanı Hançerli ilk engelli başkan oldu

    CHP Avcılar Belediyesi Başkanlığı’nı kazan Turan Hançerli, Türkiye’de ilk engelli başkan oldu.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İstanbul 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

    GÜNCELLENDİ
    HDP'nin 8 eş başkanı dışında sadece 2 kadın başkanlığa seçildi
    HDP'nin 8 eş başkanı dışında sadece 2 kadın başkanlığa seçildi

    31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı 8 il dışında sadece Aydın ve Gaziantep'te kadın belediye başkanları seçildi.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli Acıpayam 4.5 büyüklüğündeki depremle üçüncü kez sallandı
    Denizli Acıpayam 4.5 büyüklüğündeki depremle üçüncü kez sallandı

    Denizli’nin Acıpayam ilçesinde dün akşamki 4.9 ve 4.1 şiddetindeki depremlerin ardından üçüncü kez 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu, Twitter biosunu "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yaptı
    İmamoğlu, Twitter biosunu "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yaptı

    Ekrem İmamoğlu YSK Başkanı Sadi Güven’in İstanbul sonuçlarına ilişkin açıklamasının ardından Tiwitter'daki profil bilgisini değiştirdi.

    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü
    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü

    Mersin’in Tarsus ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı, 1 işçi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 11 işçi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    İzmir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İzmir 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

    GÜNCELLENDİ
    Ankara | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    Ankara | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Ankara 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

    YSK Başkanı: Ekrem İmamoğlu, 28 bin oy farkla önde
    YSK Başkanı: Ekrem İmamoğlu, 28 bin oy farkla önde

    YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 28 bin oy farkıyla önde olduğunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 1 Nisan 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 1 Nisan 2019 Pazartesi

    Yerel seçim sonuçları, Anadolu Ajansı, Erdoğan'ın balkon konuşması, kayyumların gidişi, CHP'nin yükselişi ve çok daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

    Seçim sonuçları doları heyecanlandırdı
    Seçim sonuçları doları heyecanlandırdı

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından dolar/TL kuru Asya piyasalarında yükselişe geçti.