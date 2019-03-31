Gazeteci Hakkı Özdal: Beka söylemi karşılık bulmadı

Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdal, Seçim Özel programında Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Özdal'ın seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

"AKP’nin ve ortağı MHP’nin beka üzerinden yürüttüğü siyasi faaliyet ülkenin önemli bir bölümünde karşılık bulmamış görünüyor. Daha önce AKP’de bulunan bazı kentlerin CHP’ye ya da İYİ Parti'ye geçmiş ya da geçiyor gibi görünmesi, bazı yerlerde kazanıyor olsa da dramatik oy düşüşleri yaşaması ve İstanbul’da ittifakın daha önce aldığı oyun altına düşecek olması bunun göstergesi.

Bu kadar devlet olanağıyla hatta yargıyı da araçsallaştırarak, tüm medyayı kontrol ederek ve neredeyse tüm muhalefeti konuşturmayarak hem bir tehdit hem de suskunluğa boğmalarına rağmen başarılı olmadıklarını gösteriyor.

İstanbul’da kent yoksullarının, işçi sınıfının yoğun olarak bulunduğu yerlerde krizin yükünü doğrudan taşıyanlar henüz çok güçlü izler göstermese de bir terse dönüş, iktidara karşı umut kaybetme trendinin oluşmaya başladığını gösteriyor. Küçükçekmece ve Esenyurt, HDP seçmeninin yoğun olduğu yerler. HDP’nin uyguladığı siyasi taktiğin de başarılı olduğunu gösteriyor.

Şişli ve Adalar konusunda DSP adayları nedeniyle AKP adayları geçebilir mi diye bir düşünce vardı. Bunun da çok çöktüğü görünüyor. Sarıgül Şişli’de düşük bir oy aldı ve fark yedi. Sarıgül’ün siyasi yaşantısı ve iddiası da bugün itibariyle sona erdi gibi.

Adana, Balıkesir, Bolu, Sinop, Bilecik, Kırşehir gibi illerde krizle bir gıda konusunda artan sıkıntıyı çiftçinin tercihini değiştirmeye yönettiği sonucu çıkarabiliriz.

Bursa’da CHP’nin aldığı oy, ittifak oyu da olsa önemli bir gelişme. Bursa geleneksel muhafazakar kesimlerin, bazı cemaatlerin bulunduğu bir yer. Bursa aynı zamanda tıpkı Adana gibi, Balıkesir gibi tarımın yoğun olduğu bir yer. Aynı zamanda büyük sanayi kuruluşları bulunuyor ve büyük bir işçi kenti. İşçilerin AKP’nin siyasal etkisinde kaldığı bir il. Onların da çözülmeye başladığına dair işaretler var.

Kocaeli ve ilçeleri işçi havzaları... Millet İttifakı, kriz ve işçi sınıfı gündemli bir faaliyet yürütmedi. İşçi sınıfının gerçek sorunlarını değinmediği için böyle bir sonuç çıkmış olabilir.

AKP Çanakkale’de çok ağır bir yenilgi almış durumda, Balıkesir’in bıçak sırtında olması, Bolu’yu, tüm ilçeleriyle Artvin’i kaybetmeleri, Kırşehir, Ardahan ve Bilecik’i kaybediyor olması. AKP’nin nüfusundan çıkıyor olması önemli bir işaret. Çünkü 15 Temmuz’dan bu yana demokratik ortamın askıya alındığı çok sert siyasal bir süreç yaşıyor. Son seçimleri bu sürecin referandumuna kendileri çevirdi. Erdoğan’ın liderliğini ve ülkeyi tek başına yönetiyor olmasının referandumuna çevirdiler bir bakıma. Ters yönlü bir trend oluştu. 15 Temmuz’dan sonra yapılan referandumu kıl payı kazandılar. Yeterince meşru sayılmayan bir sonuçtu. 24 Haziran’da da ancak MHP’yle birleştirilmiş oylarla Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. İşlevi kalmayan mecliste durum daha kötüydü. İktidar bloku oy ve destek kaybetmeye devam ediyor." (EVRENSEL WEB TV)