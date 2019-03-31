MHP, AKP’ye karşı aday çıkardığı kentlerden 9'unda önde

2019 yerel seçimlerinin dikkat çekici sonuçlarından biri Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP ile MHP’nin karşılıklı aday çıkardıkları kentlerde MHP’nin gösterdiği yükseliş oldu.

MHP, AKP’ye karşı aday çıkardığı Erzincan, Amasya, Bayburt, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Karaman ve Kütahya’da seçimi önde götürüyor.

AKP ise Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Aksaray, Sivas, Yozgat, Tokat, Zonguldak, Gümüşhane, Elazığ, Malatya’da önde.

Ancak MHP’nin AKP’ye karşı kaybettiği bu kentlerde dahi belirgin bir yükselişi göze çarpıyor.

Kırşehir'de CHP, AKP ile MHP'nin karşılıklı aday çıkarmasından yararlanarak belediye seçimlerini kazandı. (HABER MERKEZİ)