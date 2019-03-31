31 Mart 2019 13:31
Son Güncellenme Tarihi: 31 Mart 2019 15:44

31 Mart Yerel Seçimlerindeki usulsüzlük iddiaları

31 Mart Yerel seçimleri için oy verme işleminin başlamasının ardından Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen seçim ihlali haberleri.

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31 Mart Yerel Seçimlerindeki usulsüzlük iddiaları

Fotoğraf: DHA

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    31 Mart Yerel seçimleri için oy verme işleminin başlamasının ardından, Türkiye'nin farklı yerlerinden ihlal iddiaları geldi. 

    Malatya Pütürge'de 2 Saadet Partili sandık başında öldürüldü

    Malatya Pütürge'de 2 Saadet Partili sandık başında öldürüldü

    ANTEP: SANDIĞA GİTTİĞİNDE KENDİSİ VE KIZI YERİNE OY KULLANILDIĞINI GÖRDÜ

    Fotoğraf: MA

    MA’nın haberine göre; Antep Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde oyunu kullanmak üzere kayıtlı olduğu sandığın kurulduğu Aysel İbrahim Akınal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden Sarıkçıoğlu, hem kendisi hem de Amerika’da yaşayan kızı Nebihe Sarıkçıoğlu yerine oy kullanılmasıyla karşılaştı. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

    Karşılaştığı bu durumla ilgili konuşan Sarıkçıoğlu, tepkisini şu sözlerle gösterdi: “Benim oyum ve kızımın oyu nasıl olmuşsa kullanılmış. Kızım Amerika’da yaşıyor. Nasıl olup da oyunu kullandı? Bu daha benim gördüğüm ihlal. Görmediğimiz onlarca ihlal yaşanıyor.” 

    DERSİM-MAZGİRT: AKP ADAYI OY KULLANMA ALANINDA OTURDU

    Dersim Mazgirt’te AKP’nin Belediye Başkan Adayı Mustafa Becerikli, saatlerce vatandaşların oy kullanma alanında oturdu. Becerikli, HDP ve TKP’li müşahitlerin itirazları sonucu dışarı çıkarıldı.

     

    SİİRT: OY KULLANMAYA ÜNİFORMAYLA GELEN KORUCULARLA HDP'LİLER ARASINDA TARTIŞMA 

    Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre; Siirt’te bir grup korucu oy kullanmak için Halide Kutlualp İlköğretim Okulu’na üniformalı olarak geldi. Görevli olmadıkları için üniformayla oy kullanamayacakları uyarısında bulunan HDP’li sandık görevlileri ile korucular arasında arbede yaşandı. Olay yerinde bulunan HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, yaşanan arbedeye müdahale etti. Bu sırada bir polisin Taş’a “Sen bizim vekilimiz değilsin. Teröristlerin vekilisin. Kimsin?” demesi dikkat çekti. Korucuların üniformalarını çıkarmasıyla arbede sona erdi.

    ÜNİFORMAYA İLİŞKİN YSK NE DİYOR?

    Üniformaya ilişkin YSK kararı şöyle:

    "Sandık alanında, sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz, ayrıca, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taşıyanlar sandık alanına giremezler. "

    ŞIRNAK: ASKERLER ÜNİFORMALARINI ÇIKARMAK ZORUNDA KALDI

    Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Şırnak Beytüşşebap’ta resmi görevli olmadıkları halde üniformalı halde oy kullanmak isteyen askerler, HDP’li sandık görevlilerinin uyarısı üzerine üniformalarını çıkarmak zorunda kaldı.

    Fotoğraf: MA

    MARDİN: HDP’Lİ SEÇMENİN OY PUSULASI YIRTILDI

    Mardin Ömerli ilçesinde Kocasırt İkokulu’nda, 1031 No’lu sandıkta muhtar adayı Nadir Bingöl, HDP seçmeni Hikmet Özel’e fiziki müdahalede bulundu. Muhtar adayı Bingöl, Özel’in HDP’ye oy verdiği pusulasını yırtarken sandık başkanı Özel’in oyunu geçersiz saydı. Avukatlar müdahale ederken, pusulayı kendisi yırtmadığı için yeni pusulanın verilmesi gerektiği yönünde tutanak tutuldu. Özel, muhtarın saldırısı ve sandık kurulunun tutumu nedeniyle şikayet başvurusunda bulundu.

    Yerel seçimde muhtarlık kavgaları: 68 yaralı, 11 gözaltı

    Yerel seçimde muhtarlık kavgaları: 68 yaralı, 11 gözaltı

    SİVEREK: HDP VE CHP SORUMLULARI İÇERİ ALINMADI

    MA’nın Urfa’dan aktardığı bilgilere göre; Siverek ilçesi kırsal mahallerinde Büyük Yakıtlı, Sarıkaya, Aşağı Başyaman mahallerinde sandık başlarına HDP ve CHP sorumlu ve müşahitleri alınmadı. Sandık başlarında sadece AKP müşahitlerinin yer aldığı iddia edildi. Ayrıca kapılarda silahlı kişilerin beklediği bildirildi.

    VAN: POLİSLERE OY KULLANAN YURTTAŞLARI ARAMA YETKİSİ VERİLDİ

    Van 1. Sulh Ceza Hakimliği, polislerin oy kullanan yurttaşların üzerlerini aramasına ilişkin karar aldı. Karara Özgürlükçü Hukukçular Derneği tarafından yapılan itiraz ise reddedildi.

    Van 1. Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz

    HALFETİ: POLİSLER 142 NO’LU BELGE OLMADAN OY KULLANDI

    MA’nın haberine göre; Urfa Halfeti’ye Mersin, Adana, Antalya ve Konya gibi kentlerden taşınan polisler, 142 Nolu belge olmadan oy kullanmaya başladı. Halfeti Anadolu Lisesi 1094 Nolu sandıkta Mersin’den getirilen çok sayıda Çevik Kuvvet polisinin oy kullandığı görüldü. Normal şartlarda devlet memurları kendi sandığı dışında oy kullanacaksa kendisine verilen 142 Nolu resmi belgeyle kullanabileceği ifade edilirken, oy kullanan polislerin hiç birinde bu belgenin olmadığı belirtildi.

    HİLALLİ: AÇIK OY VERME İŞLEMİ DURDURULDU

    Halfeti’nin kırsal mahallesi olan Hilallı'da ilköğretim okulunda kurulan 1049, 1050 Nolu sandıklarda açık oy kullanılmaya başlandığı belirtildi. HDP sandık görevlilerinin itirazları üzerine okulda oy verme işlemi durduruldu.

    DAKİKA DAKİKA SEÇİM HABERLERİ

    GİRESUN | GERGERLİOĞLU: TUTUKLULAR OY KULLANAMADI

    HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından “Seçim skandalları başladı” diyerek bir mesaj paylaştı. Gergerlioğlu mesajında “Giresun E-Tipi kapalı cezaevinde 350 kişiden sadece 80 kişiye oy kullandırmışlar. İsimleri listede oldukları halde oy kullandırmamışlar. Cezaevi müdürü burada benim sözüm geçer gidin kime şikayet ederseniz edin demiş.” ifadelerini kullandı.

    ADANA: CHP’YE GÖNDERİLEN LİSTE FARKLI ÇIKTI

    Dokuz8 Haber’in aktardığına göre de Adana’nın Sarıçam ilçesinin Çınarlı Mahallesi’nde 1058 ve 1059 numaralı sandıklarda oy kullanacak kişilere ilişkin listenin CHP’ye gönderilen listeden farklı olduğu öğrenildi. CHP’ye gönderilen listede 1058 numaralı sandıkta oy kullanacak toplam 397 kişi bulunmasına rağmen, seçim salonuna asılan listede 283 kişi bulunuyor. Yine aynı bölgedeki 1059 numaralı sandık için CHP’ye gönderilen listede 340 seçmen bulunurken; kapıda asılı olan listede 283 kişi bulunuyor. Ayrıca 1056 numaralı sandıkta Seçim Kurulu’nun sandığa geç gelmesi nedeniyle oy pusulalarının sayımı yapılmadan seçime geçildiği öğrenildi.

    BUCA: AKP'LİLERDEN MAVİ BİLEKLİK

    İzmir Buca'da, AKP'li sandık görevlileri seçim yasaklarına rağmen mavi bileklik taktığı iddia edildi. CHP Buca İlçe Sekreteri Nurhayat Yılmaz, AKP'li sandık görevlilerinin mavi bileklik takmalarına tepki göstererek Buca İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini iletti.

    MANİSA: MÜKERRER OY ENGELLENDİ

    MA’nın aktardığına göre; Manisa’da da kullanılan mükerrer oy kullanımı tutanak altına alındı. Manisa’nın Yunus Emre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kaytanlı İlköğretim Okulu’nda mükerrer oy kullanıldı.  1263 sandıkta yaşanan birden fazla oy kullanımı, sandık başkanı tarafından tutanak altına alındı.

    SEÇİM YASAĞI DİNLEMEDİLER

    İzmir Çiğli’de seçim yasağı olmasına rağmen AKP'nin seçim arabasının sandık bölgelerinde gezdiği öğrenildi. İstanbul Tuzla’da da seçim yasaklarına rağmen Cumhur İttifakı'nın AKP Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı’nın afişleri Tuzla Aydınlı'da apartmanlarda ve Tuzla-Aydınlı arası çalışan kimi dolmuşların üzerinde bulunmaya devam etti. İstanbul Kağıthane’de de birçok bölgede AKP seçim afişleri indirilmemiş binalarda asılı durdu. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu’nun duvarlarında AKP’nin Yıldırım Adayı Oktay Yılmaz’ın pankartı bulunurken, bunu gören yurttaşlar tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

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