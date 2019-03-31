31 Mart 2019 13:25
Son Güncellenme Tarihi: 31 Mart 2019 21:23

Yerel seçimde muhtarlık kavgaları: 3 ölü, 79 yaralı, 11 gözaltı

Diyarbakır, İstanbul, Adana, Ankara, Urfa, Samsun, Antep, Karaman ve Mardin'de muhtar adayları arasındaki kavgalarda 3 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

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Yerel seçimde muhtarlık kavgaları: 3 ölü, 79 yaralı, 11 gözaltı

Fotoğraf: DHA

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    Diyarbakır, Mardin, Urfa, Ankara, Antep, Samsun, Trabzon, Karaman ve Adana ile İstanbul'un Kadıköy ve Esenyurt ilçelerinde muhtar adayları ve yakınları arasında kavga çıktı. Antep'te iki muhtar adayının yakınları arasındaki çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı. Mardin'de çıkan kavgalarda toplam 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da çıkan kavgalarda toplam 33 kişi yaralandı. Kadıköy'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Esenyurt'ta 7, Adana'nın Seyhan ilçesinde ise 2 kişi gözaltına alındı. Urfa'nın ilçelerinde de çıkan kavgalarda toplam 25 kişi yaralandı. Yurt genelinde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 3 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı.

    ANTEP'TE MUHTARLIK KAVGASI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI 

    DHA'nın haberine göre, Antep'te, 2 muhtar adayı ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

    Olay, akşam saatlerinde, merkez Şahitkamil ilçesine bağlı Köksalan kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahallenin mevcut muhtarı ve adayı Süleyman Oğuz ve bu göreve aday olan Süleyman Kaplan ile yakınları arasında, Köksalan İlkokulu'nun bahçesinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerden çıkan kurşunlara hedef olan Süleyman Kaplan, Eyüp Kaplan, Adem Kaplan ve Cuma Oğuz yaralandı. Okulda görevli jandarmaların çağrısıyla mahalleye takviye jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan birbirine akraba olan Süleyman, Adem ve Eyüp Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesine alınan Cuma Oğuz'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından takviye ekiplerin sevk edildiği mahallede, yine kavga çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi alındı. 

    Mezopotamya Ajansı'nın (MA) verdiği bilgiye göre, Diyarbakır'ın dört ayrı ilçesinde meydana gelen kavgalarda 33 kişi yaralanırken; DHA'nın haberine göre, Mardin'deki iki ayrı kavgada toplamda 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Ankara ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde muhtar yakınları arasında çıkan kavgada 1'er kişi yaralandı. Esenyurt'ta ise 7 kişi gözaltına alındı. Adana'daki kavgada ise 2 kişi gözaltına alındı.

    TRABZON TONYA'DA 2 YARALI

    Trabzon'un Tonya ilçesinde Muhammet Y. seçim sonuçları nedeniyle tartıştığı kırsal Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday olan Yusuf Kurt (66) ile yeğeni Muhammet Kurt'u (31) tabancayla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.

    Olay, saat 17.30 sıralarında Tonya ilçesi Kalıncam Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Muhammet Y. ile Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday Yusuf Kurt arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Y. belinden çıkardığı tabanca ile Yusuf Kurt ile yanındaki yeğeni Muhammet Kurt'a ateş edip, kaçtı. Yusuf Kurt koluna ile yeğeni Muhammet Kurt da bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polisin, kaçan Muhammet Y.'yi aradığı belirtildi. İlçede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    KARAMAN'DA 8 KİŞİ YARALANDI

    Fotoğraf: DHA

    AA'nın verdiği bilgiye göre, Karaman'ın Ayrancı ilçesi ile merkeze bağlı Çatak köyünde, oy kullanma sürecinde çıkan kavgalarda 8 kişi yaralandı.

    Ayrancı'ya bağlı Akpınar köyündeki Akpınar İlkokulunda adaylar Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtar adaylığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya döşen olayda, Tamer Gözel, yakınları Şahin Gözel, Oğuz Çevirel, Halis Çevirel ve Mustafa Çevirel sopayla yaralandı.

    Çatak köyünde ise 2 grup arasına oy verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ekrem, Mehmet ve Fatih Altun sopa darbeleriyle yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    SAMSUN'DA 1 KİŞİ YARALI

    Fotoğraf: DHA

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

    DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Muşcalı Mahallesi’ndeki Muşçalı İlkokulu'nda meydana geldi. Mahalledeki muhtar adaylarını destekleyen gruplar arasında tartışma çıktı. Oy kullanılan okulda çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A. (23), kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Kavga edenler, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirilirken, yaralı Abdullah A. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    ANTEP'TE 2 KUZEN BİRBİRİNİ YARALADI

    Fotoğraf: DHA

    Antep’te muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgada İbrahim Alkan (21) ve amcasının oğlu Mehmet Alkan (20) birbirini bıçakla yaralandı.

    DHA'nın verdiği bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle muhtar adayları ve yakınları arasında okuldaki oy kullanımı sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Okul dışında devam eden tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle İbrahim Alkan (21) ve amcasının oğlu Mehmet Alkan (20) birbirini bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    ANKARA'DA 1 KİŞİ YARALANDI

    Ankara Dikmen’de Sokullu İlkokulu'nda mevcut muhtar Ahmet Baydar ile muhtar adayı Sezai Aksoy arasında seçim sandıklarındaki muhtar adayı ilanlarının alındığı iddiasıyla kavga çıktı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

    URFA'DA 25 KİŞİ YARALANDI

    DHA’nın verdiği bilgiye göre, Urfa'nın Harran Akçakale, Birecik ilçeleri ile Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü merkez ilçelerine bağlı mahallelerde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere sevkedildi.

    DİYARBAKIR'DA 2'Sİ AĞIR 33 YARALI

    Fotoğraf: DHA

    Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde sekiz adayın yarıştığı Barış Mahallesi'nde Evliya Çelebi Ortaokulu’nda muhtar adaylarından biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

    Çüngüş ilçesine bağlı Keleşevleri Mahallesi'nde ise muhtar adayları arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada 12 kişi yaralandı.

    Dicle ilçesine bağlı Baltacı Mahallesi'nde de muhtar adayları arasında silahlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı kavga sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.  

    Diyarbakır merkez ve Lice ilçelerinde çıkan muhtar adayları kavgasında da 3 kişi yaralandı. 

    KADIKÖY'DE 1 YARALI, ESENYURT'TA 7 GÖZALTI

    Fotoğraf: İsa Almaçayır/DHA

    Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda 2 muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle dışarıya çıkarılan gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kişinin yakınları silahla ateş açtı.

    Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Esenyurt'ta ise Güzelyurt Ali Çelebi Ortaokulu'nda da muhtar adayları arasındaki kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti. Birbirine giren iki gruptan 7 kişi gözaltına alındı.

    MARDİN'DE 5 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında taşlı ve sopalı kavga yaşandı. Dara Mahallesi'nde muhtar adayları İbrahim Bilgiç ile İsmail Bilem'in taraftarı arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılara çağrılan sağlık görevlilerince müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri de köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

    Mardin'in Midyat ilçesinde ise yine muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay, öğleden sonra Midyat'ın Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki muhtar adayının yakınları arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Adil Özgün (37) ve Hamit Özgün (65) bıçakla yaralandı.

    ADANA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINDA

    Fotoğraf: DHA

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan Erkek Lisesi’nde muhtarlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, polis havaya ateş ederek, kavga edenlere müdahale etti. 2 kişi gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)

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