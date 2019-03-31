31 Mart 2019 11:23
Son Güncellenme Tarihi: 31 Mart 2019 16:01

Malatya Pütürge'de 2 Saadet Partili sandık başında öldürüldü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde AKP adayının yeğenlerinin silahlı saldırısında Saadet Partisi sandık kurulu üyesi ve müşahidi 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Malatya Pütürge'de 2 Saadet Partili sandık başında öldürüldü

Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

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    Malatya'nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada Saadet Partisi sandık kurulu üyesi ve müşahidi Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin AKP Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük'ün akrabaları olduğu belirtildi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı.

    Milli Gazete'nin haberine göre 10.30 sıralarında Bölünmez Mahallesi İlkokulu'nda AKP Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük'ün akrabaları olduğu belirtilen kişiler, oy kullanmak için sandığa getirdikleri yaşlı bir yurttaşa oy kullanma işlemi sırasında da eşlik etmek istedi.

    Saadet Partisi sandık görevlisi ve müşahidi olarak görev yapan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş usulün böyle olmadığını, ancak sandık görevlilerinin eşlik edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Sülük'ün akrabaları ile sandık görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

    Sülük'ün babası ve iki yeğeni oldukları belirtilen Kadir, Ömer ve Hacı Sülük, çıkardıkları tabanca ile Saadet Partili sandık görevlilerini öldürdü. Ayrıca  Ali Aktaş isimli vatandaşın da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cesedi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede güvenlik önlemi alındı.

    MALATYA VALİLİĞİ: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Pütürge İlçesi Bölünmez Mahallesinde saat 10.00 sıralarında seçim sandığı başında “Yaşlılara Oy Kullandırma” nedeniyle yaşanan tartışma neticesinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 kişi Jandarma ekiplerince yakalanmıştır" denildi.

    KARAMOLLAOĞLU: ALACAĞINIZ BİRKAÇ FAZLA OY YERİN DİBİNE BATSIN

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın" dedi.

    "ÜSTÜ ÖRTÜLMEMELİ"

    Karamollaoğlu daha sonra Ankara Çankaya Lisesi'nde oy kullandıktan sonra basına açıklama yaptı.

    Savaşa değil, seçime gidildiğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, siyasi mücadelenin düşmanlar arasında değil, rakipler arasında olduğunun farkına varılması gerektiğini ifade etti. Karamollaoğlu, "Bu memleket hepimizin. Farklı kanaatlerimiz, düşüncelerimiz olabilir. Keşke olmasaydı diyoruz. Ama iş işten geçti. Maalesef hadise oldu. Hükümetten, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanından ve yetkililerden ricam, hadisenin üstü örtülmemesi gerektiğine inandığımı söylemek istiyorum." diye konuştu.

    Tüm Türkiye'nin söz konusu durum karşısında üzüntü yaşadığını söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Biz bu hadiselerin tekerrür etmemesi için tedbir almakla mükellefiz. Hükümetin üzerine düşen vazife, bundan dolayı kışkırtmacı bir üslup, hasım üreten bir üslup, 'bendensen vatansever, değilsen hain' gibi bir üslup, insanları bu noktada cinnet geçirecek hale getiriyor. Buna şahit olduk. Bugün onun için bunun üstü örtülmemeli. Ancak yetkililer, siyasiler, hepimiz bunun içindeyiz ders çıkarmalıyız. Bu hadiseden ders çıkarmalıyız. İnşallah bu seçimlerin huzur içinde tamamlanması için geri kalan illerinde, ilçelerinde ve beldelerinde bu hadiselerin olmamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Başta camiamız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza, bir iç hesaplaşma yapmalarını, nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu yanlışlıklar nasıl önlenir, bunun üzerine düşünmeye davet ediyorum."

    Hayatını kaybeden gençlerden birinin Saadet Partili sandık görevlisi, diğerinin ise sandık müşahidi olduğunu belirten Karamollaoğlu, iki gencin yanında babaları ve yakınlarının da bulunduğu bilgisini paylaştı. Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

    "Burada AK Parti'li bir aday var. Şu an kaçak olanlar da onun yakınları. Bunu başka bir noktaya çekmek, ister istemez insanlarda adalete olan güveni, güvenlik güçlerine olan güveni ortadan kaldırıyor. Şimdi izleyeceğiz, bakacağız. Bu seçimlerin memleketimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Biz ülkemizi muhafaza edeceğiz. Bu ülkeyi sevdiğimizi, bu zor şartlarda göstereceğiz."

    ERDOĞAN'DAN KARAMOLLAOĞLU'YA TELEFON

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, olaya dair yaptığı açıklamada "Malatya'daki olay bizi üzdü. Partiler arasında sorgulamaya gidilmemeli. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Yargı süreci için bütün soruşturmalar yapılıyor" dedi.

    Erdoğan'ın ayrıca Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yu telefonla arayarak taziyelerini ilettiği aktarıldı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ya telefon açarak başsağlığı diledi.

    AĞBABA: NEFRET DİLİ SEÇİM GÜNÜ KAN DÖKTÜ

    CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Pütürge'de yaşanan olaya dair açıklamasında "Seçim meydanlarında aylardır kullanılan nefret dili, seçim günü kan döktü. Malatya Pütürge'de AKP adayının akrabalarının silahlı saldırı sonucu 2 sandık görevlisi hayatını kaybetti. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)

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