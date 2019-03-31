HDP’nin Bağlar Adayı Zümrüt ile Gazeteci Azak darbedildi

Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bağlar Belediyesi Eş Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt, Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Ali Kuşçu İlkokulu’nda oy kullandı. Zümrüt’e Eş Başkan Adayı Zeyat Ceylan da eşlik etti.

Mezopotamya Ajansının haberine göre Zümrüt’ün oy kullanmasını takip eden Jinnews Muhabiri Gülistan Azak, çekim yaptığı esnada polislerce engellenerek darbedildi. Bir polisin Azak’ın çekim yapmasını engellediği ve “Çekim yapamazsın. Kime hizmet ettiğin belli değil, defol buradan teröristsiniz” dediği aktarıldı.

Duruma tepki gösteren Zümrüt’ün de, aynı polisin şiddet ve hakaretlerine maruz kaldığı belirtildi.

O esnada salona gelen bir polis amiri, şiddet uygulayan polisten HDP’li Zümrüt’ten özür dilemesini istedi. Bunun üzerine şiddet uygulayan polis, “Söylediklerimden dolayı özür dilerim ama yaptıklarımdan dolayı özür dilemem” dedi.

Yaşanan bu olayların ardından oyunu kullanan Zümrüt ve beraberindekiler okuldan ayrıldı. (Diyarbakır/MA)

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