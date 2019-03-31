31 Mart 2019 20:27
Son Güncellenme Tarihi: 31 Mart 2019 21:25

Malatya | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Malatya 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

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Malatya | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Fotoğraflar: Wikimedia Commons

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    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Selahattin Gürkan kazandı. Kentte sandıkların yüzde 71'i açılırken Gürkan oyların yüzde 69.36'sını aldı.

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    SEÇİME NASIL GİDİLDİ?

    Malatya, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığını AKP’nin kazandığı illerden biri. Büyükşehirde AKP son yerel seçimi oyların %61’ini alarak kazanmış olsa da kentte CHP’nin seçmen kitlesi de azımsanmayacak seviyede.

    Malatya’da AKP ve MHP Cumhur İttifakı adaylarıyla, CHP ve İYİ Parti de Millet İttifakı adaylarıyla seçime giriyor.

    EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek

    EMEP Malatya’da seçime bağımsız adaylarla girecek

    BÜYÜKŞEHİR’DE BAĞIMSIZ ADAY ŞERİF DEMİREL: YÖNETİMDE HALK OLMALI

    Malatya’da büyükşehir belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Şerif Demirel, seçime giren diğer partiler ve isimler arasından söylemleriyle sıyrılıyor. Emek Partisinin de (EMEP) desteklediği Şerif Demirel, halkın yerel yönetim mekanizmasında dolaysız olarak yer alması için halk meclisleri kurulması gerektiğini söylüyor.

    Malatya Bağımsız Adayı Şerif Demirel: Yönetimde halk olmalı

    Malatya Bağımsız Adayı Şerif Demirel: Yönetimde halk olmalı

    EMEP’in Malatya’da desteklediği bir başka isim ise Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Bağımsız Adayı Nejdet Bali. Uzun yıllardır Emek Partisinde görev alarak emek mücadelesinin içierisinde bulunan Bali, “Akçadağ ilçesinde halkın daha çok tarımla yaşamını sürdürmesinden kaynaklı, üretim bizim öncelikle mücadele alanımız olacaktır. Tüm Akçadağ halkının sorunlarını beraber çözeceğiz” diyor.

    Akçadağ Adayı Necdet Bali: Sorunlar ortak, çözüm birlikte mücadele

    Akçadağ Adayı Necdet Bali: Sorunlar ortak, çözüm birlikte mücadele

    MALATYA’DA HANGİ PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERDİ?

    Bağımsız Aday: Şerif Demirel

    AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) : Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı adayı)

    CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) : Soner Gökçe (Millet İttifakı adayı)

    TKP (Türkiye Komünist Partisi) : Ferhat Tunçdemir

    SP (Saadet Partisi) : Osman Cemali Marasalı

    DP (Demokrat Parti) : Mehmet Cahit Karakuş

    BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) : Mesut Günışık

    VP (Vatan Partisi) : Hüseyin Koç

    DSP (Demokratik Sol Parti) : Haydar Levent

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