Gebze'deki sünger fabrikasında yangın: 1 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Gebze Beylikbağı mevkisindeki yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araç da yangında alev alarak yandı.

Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi.

Gebze, Derince, Körfez, Molla Fenari, Darıca, İzmit, Kartepe, Yahya Kaptan, Çayırova, Beylikbağı ve İstanbul Tuzla'dan gelen itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevleri kontrol altına aldıktan sonra içeriye girerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, fabrika ise kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü. Fabrika tamamen yanarken, yanında park halinde bulunan 8 kamyon ve otomobilde küle döndü.

YANGINA MÜDAHALE EDEN İŞÇİ YARALANDI

Fabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı. Hafif yaralı olan Halil Ateş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)