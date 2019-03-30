MHP'li Aliağa Belediye Başkanı görevi kötüye suçundan yargılanacak

Danıştay, MHP'li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve 11 belediye bürokratı hakkında soruşturma izni verdi. Acar ve 11 bürokrat görevi kötüye kullanma suçundan yargılanacak. Soruşturmaya gerekçesi Ağapark projesinin kıyı mevzuatına aykırı olması.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 22 Aralık 2016 tarihinde hazırlanan ön inceleme raporunda Aliağa Belediyesi tarafından Yalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Ağapark Projesi'nin, 1/1000 uygulama ölçekli imar planı, mimari projeleri ve ruhsat olmaksızın kıyı mevzuatına aykırı, denize dolgu yapılarak ve alanın hazineden kiralanmasına dair protokol hükümlerine aykırı olarak yapıldığı ortaya kondu.

DANIŞTAY DA İZİN VERDİ

Raporun ardından bakanlığın izniyle de Aliağa Cumhuriyet Savcılığı tarafından kararda imzası olan bürokratlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma iznine karşı yapılan itirazlar ise Danıştay 1. Dairesi tarafından da reddedildi. Aliağa Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre belediyenin 12 yöneticisi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinde hazırlanan görevi kötüye kullanma suçundan yargılanacak. Savcı ayrıca kamudaki haklarından da yoksun bırakılmasını istedi.

ACAR VE 11 ÜST DÜZEY BÜROKRAT YARGILANACAK

İddianemenin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda Belediye Başkanı Serkan Acar, başkan yardımcıları Mahmut Kayhan ve Adem Yılmaz, İmar ve Şehircilik eski müdürü Ferhat Avcıoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol eski müdürü Türkan Sayaner, Plan ve Proje eski müdürü Sabriye Aras, Fen İşleri eski müdürü Orhan Mahmut Çetiner, Fen İşleri Müdür vekili Mete Güzelocak ve Park ve Bahçeler eski müdürü Gökhan Karataş, Çevre Koruma ve Kontrol eski müdürü Cihan Malhatun, Fen İşleri eski müdürü Erkan Altınova, Park ve Bahçeler eski müdürü Melike Fatma Saka hakkında dava açılacak. (İzmir/EVRENSEL)

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