'Ä°ÅŸÃ§iye uygulanan ÅŸiddet kabul edilemez'Â 

Ä°zmir AliaÄŸa Belediyesi BaÅŸkanÄ± Serkan Acar'Ä±n iÅŸÃ§ilerle dÃ¼zenlenen bir kahvaltÄ±da Yunus Narin isimli iÅŸÃ§iye tokat attÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°zmir AliaÄŸa Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸlerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerle bir kahvaltÄ±da buluÅŸan AliaÄŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Serkan Acar’Ä±n Yunus Narin isimli iÅŸçiye tokat attÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulunuldu.

Yunus Narin isimli Genel Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçi kendisine tokat attÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile BaÅŸkan Acar hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.

AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu bileÅŸenleri ve DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 5 Nolu Åžube Demokrasi MeydanÄ±’nda konuya iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenleyerek iÅŸçi onurunun her ÅŸeyin üzerinde tutulmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

'BU TOKAT MÄ°LYONLARCA EMEKÇÄ°YE ATILMIÅž TOKATTIR'

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 5 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Ali Haydar Kara “Bu tokat emeÄŸi ile geçinen milyonlarca emekçiye atÄ±lmÄ±ÅŸ bir tokattÄ±r. BaÅŸkanÄ±n bir iÅŸçiye tokat atÄ±p atmadÄ±ÄŸÄ± savcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ± ile ortaya çÄ±kacaktÄ±r. Ancak burada bir iÅŸçinin ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. Tahkikat sonucu ne olursa olsun arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kÄ±rÄ±lan onurunu tamir etmek AliaÄŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Serkan Acar’a düÅŸer. AliaÄŸa Emek ve Demokrasi Platformu ve Genel- Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak kanuni hakkÄ±nÄ± kullanan iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z ve hukuki sürecin takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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