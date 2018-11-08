'Ã‡alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± eleÅŸtirdim, baÅŸkanÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±m'

AliaÄŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Serkan Acar hakkÄ±nda iÅŸÃ§iye tokat iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulunuldu.

AliaÄŸa Belediyesi Temizlik Ä°ÅŸlerinde çalÄ±ÅŸan Y.N isimli Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± üyesi iÅŸçi, AliaÄŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Serkan Acar’Ä±n iÅŸçiler için düzenlenen kahvaltÄ±da kendisine tokat attÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu.

Önceki gün AliaÄŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Serkan Acar Temizlik Ä°ÅŸlerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerle kahvaltÄ±da bir araya geldi. Ä°ÅŸçilerden Y.N, BaÅŸkan Acar’a izinlerle ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸunu dile getirdiÄŸinde ise Acar’Ä±n tokat attÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. YaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan sendika yöneticileri ile görüÅŸüp AliaÄŸa Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunan iÅŸçi Y.N. verdiÄŸi ifadede, “7 KasÄ±m 2018 tarihinde AliaÄŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Serkan Acar iÅŸçilerle sabah kahvaltÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sabah 09.00’da Tuna Caddesi’nde bulunan temizlik birimine geldi. Acar burada bir konuÅŸma yaptÄ±. KonuÅŸmasÄ±ndan sonra bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olan var mÄ± diye sordu. Bunun üzerine ben kendisine ‘Annem hasta, hastaneye götürmek zorundayÄ±m. Adam yok diye izin vermiyorlar. Rapor aldÄ±rmak zorunda bÄ±rakÄ±yorlar, rapor alÄ±nca de yevmiyeden kesiyorlar. Rapor alamayÄ±nca da tutanak tutmakla tehdit ediyorlar’ dedim” sözlerine yer verdi.

Y.N. ÅŸikayetini anlattÄ±ktan sonra BaÅŸkan Acar’Ä±n kendisine sert çÄ±kÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunu söylediÄŸi ifade ederek, “Sonra bizim birim ile baÅŸka birim arasÄ±nda maaÅŸ farkÄ± var dedim. Belediye BaÅŸkanÄ± bana ‘Sen ÅŸu üç aydÄ±r maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± alamÄ±yoruz diye ortalÄ±kta konuÅŸan Y.N misin?’ diye sordu ve kafasÄ±nÄ± salladÄ±. YanÄ±mdan giderken ben de kendisine kafamÄ± salladÄ±m. Belediye BaÅŸkanÄ± niye kafanÄ± sallÄ±yorsun diyerek bana tokat ile vurdu. Ä°kinci tokadÄ± atacakken arkadaÅŸÄ±m baÅŸkanÄ±n elini tuttu. Bu arada baÅŸkanÄ±n ÅŸöforü Mete Vural geldi benim enseme vurdu. BoÄŸazÄ±mdan tutarak çekmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Mete Vural ‘Sen kimsin lan’ diyerek tehdit etti. Bunu A.K.A. ve M.E.Åž. gördü. Beni darp eden AliaÄŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Serkan Acar ve ÅŸöforü Mete Vural’dan ÅŸikayetçi ve davacÄ±yÄ±m” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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