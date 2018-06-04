BoÄŸulacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ bekleyen kent; Hasankeyf

Hasankeyfli Ã‡oban Ali: BurasÄ± benim evim, burasÄ± benin geÃ§miÅŸim, dÃ¼nÃ¼m, bugÃ¼nÃ¼m. BabamÄ±n mezarÄ± burada ve sular altÄ±nda kalacak.

Ä°smet DOÄžAN

Batman



Batman iline baÄŸlÄ± bir ilçe Hasankeyf. GeçmiÅŸi 10-12 bin yÄ±l öncesine dayanan. “Medeniyetin beÅŸiÄŸi” diye bir deyim vardÄ±r ya, iÅŸte o deyim bu bölge için söylenmiÅŸtir. Ä°lk insanlarÄ±n avcÄ±-toplayÄ±cÄ±lÄ±ktan yerleÅŸik hayata geçtiÄŸi, ilk kez tarÄ±mÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer FÄ±rat ve Dicle nehirlerinin arasÄ±nda kalan bereketli Mezopotamya’dÄ±r. Ä°lk evler burada yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, insanlarÄ±n duygu aracÄ± yazÄ± burada bulunmuÅŸtur, matematik, tÄ±p ve astronomi bu bölgede geliÅŸmiÅŸtir.

Hasankeyf tarih boyunca Mezopotamya’nÄ±n en önemli yerleÅŸim birimlerinden biri oldu. Tarih öncesi devirlerde Sümer, Hitit, Mitanni, Asur, Babil, Pers medeniyetlerine beÅŸiklik etmiÅŸ bölgede daha sonraki dönemlerde Bizans, Sasani, Emevi, Abbasi, Artuklu, Eyyubi, Selçuklu ve OsmanlÄ± devletleri hüküm sürmüÅŸtür.

Hasankeyf altÄ±n çaÄŸÄ±nÄ± 1102-1409 tarihleri arasÄ±nda bölgede hüküm süren Artuklular zamanÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r. Artuklu Devletinin baÅŸkenti olan Hasankeyf’te onlarca tarihi cami, kilise, kale, kümbet vardÄ±r.

1800’lü yÄ±llarÄ±n sonuna kadar kentin nüfusu yarÄ± yarÄ±ya Süryani HÄ±ristiyanlarÄ± ile Müslümanlardan oluÅŸuyordu. SonrasÄ±ndaki dönemlerde yaÅŸanan baskÄ± ve sürgünler nedeniyle Süryaniler bölgeyi terk etti.

Ve Hasankeyf bugün yok oluÅŸunu bekliyor. Dicle Nehrinin Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± içindeki 523 kilometrelik yolculuÄŸunda baÅŸka yer yokmuÅŸ gibi 4. Baraj, Hasankeyf’in bulunduÄŸu yere denk getirildi.

Ä°TÄ°RAZLARA RAÄžMEN

FotoÄŸraf: Ä°smet DoÄŸan/EVRENSEL

Ä°lk kez 1950’li yÄ±llarda ortaya atÄ±lan Hasankeyf’i sular altÄ±nda bÄ±rakacak IlÄ±su BarajÄ± projesi itirazlar, protestolar, ekonomik ve politik tartÄ±ÅŸmalarla 50 yÄ±l boyunca hayata geçmedi. Ancak, bu barajÄ± sadece enerji ihtiyacÄ±nÄ±n bir sonucu deÄŸil Dicle nehrinin sularÄ±nÄ± güneyde yaÅŸayan Irak ve Suriye halklarÄ± üzerinde bir silah olarak kullanma amacÄ±nda olan hükümetlerin inadÄ± da bitmedi.

AKP Hükümeti döneminde bir kez daha gündeme getirilen proje alelacele hayata geçirildi.

ArtÄ±k Hasankeyf sular altÄ±nda kalacaÄŸÄ± günleri sayÄ±yor.

Hasankeyf’te doÄŸmuÅŸ, büyümüÅŸ olan Çoban Ali, Haziran ayÄ± içerisinde sularÄ±n verilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Hasankeyf’te doÄŸmuÅŸ Çoban Ali, “Okula gidemedim, ama hayvan otlatÄ±rken çok vakti oluyor insanÄ±n. Kendi kendime öÄŸrendim okuma-yazmayÄ±” diyor. Gönüllü rehberlik yapÄ±yor. Para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, “belki Hasankeyf’i kurtarÄ±rÄ±m” diye. Bölgedeki insanlar 2000’li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±na kadar maÄŸara evlerde yaÅŸÄ±yormuÅŸ. Bölgeyi tanÄ±mayanlar bunun fakirlikten olduÄŸunu zannetse de kÄ±ÅŸÄ±n soÄŸuÄŸa, yazÄ±n ise kavrucu sÄ±caÄŸa karÅŸÄ± mükemmel birer doÄŸal korunak olan bu maÄŸaralar bölge halkÄ±nÄ±n bin yÄ±llardÄ±r evleri olmuÅŸ.

Çoban Ali de bu evlerden birinde doÄŸmuÅŸ, büyümüÅŸ. BaÅŸka bir barÄ±nak tanÄ±mamÄ±ÅŸ. Ta ki bir gün kapÄ±sÄ±na dayanÄ±p “artÄ±k burada yaÅŸamanÄ±z yasak” denilene kadar.

Çoban Ali ve komÅŸularÄ± yaka paça atÄ±lmÄ±ÅŸ evlerinden. “Evimin içindeki eÅŸyalar dahi duruyor, her gün uzaktan bakÄ±yorum, ama yanÄ±na yaklaÅŸmam yasak, kendi memleketimde mülteci oldum” diyor.

Evinden atÄ±ldÄ±ktan sonra çok uzaÄŸa gidememiÅŸ Ali, sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸ yakÄ±nlarda bir yerlere. Bir kÄ±zÄ± olmuÅŸ. “Gidip yalvardÄ±m bölgedeki görevlilere, yarÄ±m saat izin koparttÄ±m” diyor. “KÄ±zÄ±mÄ± alÄ±p doÄŸduÄŸum eve gittim, 15-20 fotoÄŸraf çektim. Albüm yaptÄ±m. YarÄ±n, kÄ±zÄ±m büyüdüÄŸünde ona gösterip, bak kÄ±zÄ±m baban bu evde doÄŸdu iÅŸte” diyeceÄŸini söylüyor.

'BURASI BENÄ°M EVÄ°M, GEÇMÄ°ÅžÄ°M, DÜNÜM, BUGÜNÜM...'

FotoÄŸraf: Ä°smet DoÄŸan/EVRENSEL

Hasankeyf hakkÄ±nda yazÄ±lÄ±/görsel basÄ±nda ve internette çok fazla bilgiye ulaÅŸmak mümkün, ama Çoban Ali özelinde bölge halkÄ±nÄ±n duygularÄ± çok daha etkileyici.

Çoban Ali ÅŸöyle diyor;

“Buraya çok kiÅŸi geliyor, Hasankeyf için üzülen, sular altÄ±nda kalmadan önce son bir kez görmek isteyen kiÅŸiler. AnlatÄ±yoruz hislerimizi. Hüzünleniyorlar, üzülüyorlar. Ama onlarÄ±n hüzünleri ve üzüntüleri Hasankeyf’ten çÄ±karken üzerinden geçtikleri köprüye kadar. Sonra Hasankeyf onlar için bir anÄ± sadece. Ama burasÄ± benim evim, burasÄ± benin geçmiÅŸim, dünüm, bugünüm. BabamÄ±n mezarÄ± burada ve sular altÄ±nda kalacak.”

Tarihi yapÄ±larÄ±n sular altÄ±nda kalacak olmasÄ±na yapÄ±lan itirazlarÄ± engellemek için önemli bazÄ± eserlerin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ. Bu kararla ilk olarak 650 yÄ±llÄ±k Zeynel Bey Türbesi HollandalÄ± bir firma tarafÄ±nda taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ. “ÇatladÄ± türbe, onarÄ±lmasÄ± gerekecek” diyor Çoban Ali. “Daha kümbeti götüremeyenler Ulu Camiyi minaresiyle birlikte nasÄ±l götürecekler” diye soruyor. Ve okumayÄ± kendi kendine öÄŸrenen Ali diyor ki; “VarsayalÄ±m ki taÅŸÄ±dÄ±lar tüm tarihi eserleri. Ama sizin bugün gördüÄŸünüz bu kentin son 1000 yÄ±lÄ± sadece. BurasÄ± 12 bin yÄ±llÄ±k bir kent. Bu topraÄŸÄ±n 2 metre altÄ±nda 3 bin yÄ±l öncesi var, 5 metre altÄ±nda 10 bin yÄ±l önceki tarih. OnlarÄ± nasÄ±l taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z?”

Ölüyor Hasankeyf. Haziran baÅŸÄ±nda barajda su tutulmaya baÅŸlanacak ve aÄŸÄ±r aÄŸÄ±r sulara gömülecek. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n on bin yÄ±llÄ±k medeniyeti boÄŸulacak. VicdanlÄ± herkes üzülecek ama Çoban Ali kadar yanmayacak kimse.

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